Accueil - PSG mercato - PSG : Renato Sanches reçoit une offre surprenante au Brésil

Laissé libre par le PSG depuis cet été, Renato Sanches pourrait poursuivre sa carrière au Brésil. Selon Foot Mercato, le milieu de terrain portugais serait en discussions avec les Corinthians.

Les Corinthians ont fait une offre à Renato Sanches

Libéré de sa dernière année de contrat au Paris Saint-Germain après s’être relancé avec succès lors de son prêt au Panathinaïkos, Renato Sanches, qui n’ a jamais réussi à s’imposer dans la capitale française, pourrait rebondir loin de la Ligue 1. D’après les informations relayées ces dernières heures par Foot Mercato, le joueur de 29 ans serait rentré en contact avec les Corinthians pour tenter de relancer sa carrière.

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Le média sportif explique que le Golden Boy 2016 privilégiait depuis plusieurs semaines un projet sportif solide en Europe pour poursuivre sa carrière, et Getafe était une option concrète, alors qu’il avait même repoussé les avances de clubs saoudiens et américains. Toutefois, les discussions, pourtant bien avancées avec l’écurie espagnole, sont tombées à l’eau et Renato Sanches a dû changer de stratégie.

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En quête d’un point de chute pour rebondir, l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich et du LOSC, plus ouvert à une aventure dans un championnat exotique, aurait finalement décidé d’écouter les offres de clubs sud-américains. Et cela tombe bien puisque les Corinthians auraient transmis une deuxième offre au joueur.

Après une première approche, le club de Sao Paulo pense pouvoir relancer Renato Sanches et lui aurait donc soumis une proposition pour l’intégrer à l’effectif de Fernando Diniz le plus rapidement possible. Après avoir réussi à attirer des stars mondiales comme Neymar, Memphis Depay ou encore Philippe Coutinho ces dernières saisons, le championnat brésilien affiche des ambitions sportives et financières dévorantes, s’imposant comme un nouvel eldorado extrêmement attractif.

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« Un challenge d’autant plus tentant pour le natif de Lisbonne qu’il n’aura, en tant que Lusitanien, absolument aucun mal à s’adapter à la culture locale et à la langue. Séduit par cette perspective, le milieu de terrain discute avec plusieurs écuries, mais ce sont bien les Corinthians qui ont aujourd’hui pris un net ascendant dans ce dossier. Bien décidée à s’offrir une nouvelle tête d’affiche, la mythique formation de Sao Paulo vient de formuler une deuxième offre concrète au joueur pour le convaincre de traverser l’Atlantique », rapporte Foot Mercato.

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