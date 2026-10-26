Accueil - Mercato OM - OM : Genesio en colère, Maupay et Gomes prennent cher

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Bruno Genesio n’a pas digéré la fin de match de l’Olympique de Marseille contre Le Havre (4-3). Il a recadré certains remplaçants. Neal Maupay et Angel Gomes n’ont pas été épargnés pour leur attitude.

OM : Bruno Genesio sans pitié avec les jeunes

Bruno Genesio n’a pas vraiment savouré le succès contre Le Havre (4-3). Les Marseillais menaient 4-0 après 55 minutes avant d’encaisser trois buts dans le dernier quart d’heure. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a reconnu au micro de Ligue 1+, que son équipe s’en est sortie de manière « miraculeuse ».

Bruno Genesio a surtout dénoncé l’état d’esprit de certains remplaçants : « je suis très en colère », a-t-il lancé. Et la sanction est vite tombée. Keyliane Abdallah, entré à la 78e minute, aurait été rétrogradé en Pro2 jusqu’à nouvel ordre, selon La Provence. Ses dribbles tentés, tous manqués, ont été particulièrement visés.

À voir

Mercato: Francis Amuzu, l’OM versera-t-il les 250k euros ?

Lire aussi : OM-Le Havre : Première sanction, Abdallah rétrogradé en Pro2

Nouhoum Kamissoko, lancé six minutes plus tard, a lui aussi été recadré, mais sans être sanctionné. Bruno Genesio a promis de s’occuper des jeunes concernés : « je vais me charger de leur faire apprendre plus vite ». À Marseille, le statut ne s’acquiert pas par avance.

Neal Maupay et Angel Gomes pointés du doigt

La Provence rapporte que le technicien a aussi fait passer un message clair à Neal Maupay, Angel Gomes et Ulisses Garcia dans le vestiaire. Leur entrée en jeu n’a, selon lui, rien apporté à l’équipe. Ce reproche s’ajoute aux sanctions visant les plus jeunes. L’entraîneur marseillais en revanche un discours plus nuancé en conférence de presse.

Bruno Genesio a également fait comprendre dans le vestiaire à Neal Maupay, Angel Gomes et Ulisses Garcia, qu'ils n'avaient rien montré contre Le Havre.



(@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/NHaK28Boed — Actu OM (@ActuO_M) October 26, 2026

Bruno Genesio avait salué le comportement de Neal Maupay et Angel Gomes. « J’ai vu des attitudes qui nous conviennent », a-t-il dit. Même si la saison des deux joueurs cités reste discrète sur le plan comptable. Angel Gomes a disputé cinq rencontres avec l’OM pour un but et une passe décisive. Neal Maupay n’a joué que quatre matchs, pour 114 minutes, sans but.

Tous deux sont entrés contre Le Havre, Neal Maupay à la 77e minute et Angel Gomes à la 84e. Leur engagement et détermination comptent tout de même aux yeux de Bruno Genesio. En dépit de leur faible rendement.

À voir

PSG-OL : compos probables, heure, chaîne et le pari Hamdani

Lire aussi sur l’OM :