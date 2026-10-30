Accueil - Mercato OM - OM : Deux départs menacent Bruno Genesio, l’hiver sera rude

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Bruno Genesio ne devrait pas signer de nouvelles recrues cet hiver. La direction de l’OM va encore tenter de convaincre la DNCG avant Noël, tout en se préparant à perdre deux cadres du vestiaire.

OM : Bruno Genesio encore sans aucune recrue cet hiver ?

Bruno Genesio va probablement continuer avec son effectif actuel pendant tout l’hiver. Selon les dernières informations de Mohamed Toubache-Ter, l’Olympique de Marseille ne devrait pas recruter lors du mercato de janvier. Sa situation financière restant sous surveillance.

Les dirigeants de l’OM espèrent toutefois convaincre la DNCG avant Noël afin de conclure un petit accord. Cela leur offrirait une marge minimale pour renforcer le groupe de Bruno Genesio. Cette ouverture n’est pas certaine. La direction phocéenne sait qu’elle devra d’abord prouver sa capacité à réduire sa masse salariale.

Igor Paixao et Hojbjerg candidats au départ

Deux tauliers du vestiaire envisageraient d’ailleurs de quitter l’Olympique de Marseille dès le mercato hivernal. Il est question d’Igor Paixao et Pierre-Emile Hojbjerg. L’ailier brésilien est estimé à environ 35 millions d’euros. Il intéresserait déjà plusieurs clubs anglais, dont Leeds, Sunderland et Aston Villa.

Le milieu danois est quant à lui valorisé autour de 15 millions. L’AC Milan, la Juventus et la Fiorentina seraient aussi sur ses traces. Ces deux titulaires jouent un rôle important dans le dispositif de Bruno Genesio. Même si leurs performances en ce début de saison restent modestes.

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Leur départ rapporterait entre 40 et 50 millions d’euros. Mais cela fragiliserait un effectif déjà limité. La direction de l’OM devra trancher entre les besoins sportifs de l’entraîneur, les souhaits des joueurs et ses exigences économiques.

Un budget mercato limité cet été

Le tableau paraît un peu plus favorable pour l’été prochain. Toujours selon Mohamed Toubache-Ter, l’OM disposera d’un « budget très limité, mais d’un budget tout de même ». Ce qui permettra de reconstruire l’effectif progressivement.

Marseille ne devrait normalement pas pouvoir recruter cet hiver même si le club espère convaincre la DNCG avant Noël afin de pouvoir faire un petit deal.



En revanche, pour l’été prochain: le club aura une enveloppe maigrichonne mais enveloppe quand même. #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) October 30, 2026

Les possibles ventes d’Igor Paixao et Pierre-Emile Hojbjerg pourraient d’ailleurs alléger la masse salariale et financer l’arrivée de nouvelles recrues. Même si la direction sportive privilégie de plus en plus les jeunes talents, afin de les faire progresser et de valoriser leur potentiel.

L’Olympique de Marseille reste dans une logique de prudence après un mercato estival sans recrue. Chaque euro compte. Et chaque renfort répondra à un besoin précis. Reste à savoir si le club saura concilier équilibre financier et ambitions sportives durant cet exercice 2026-2027.