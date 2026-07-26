OM : Les 3 problèmes urgents de Genesio !

Bruno Genesio a désormais une idée beaucoup plus précise du chantier qui l’attend à l’OM après la lourde défaite concédée contre l’OGC Nice (0-3) en match de préparation. Derrière ce score sévère, plusieurs lacunes majeures sont apparues et pourraient peser lourd si elles ne sont pas rapidement corrigées.

‎OM : Une alerte bien plus sérieuse qu’un simple revers estival

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‎Le premier véritable test de l’été a rappelé à l’Olympique de Marseille que la possession du ballon ne garantit jamais la maîtrise d’une rencontre. Face à un OGC Nice parfaitement organisé, les Olympiens ont monopolisé le cuir sans parvenir à déséquilibrer leur adversaire. Au contraire, chaque perte de balle semblait ouvrir un boulevard aux Aiglons.

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‎Cette rencontre disputée à huis clos à la Commanderie a surtout mis en lumière un collectif encore en construction. Comme l’ont rapporté La Provence et La Minute OM, Marseille a affiché des difficultés dans les deux phases de jeu, laissant Bruno Genesio avec plusieurs dossiers prioritaires à régler avant le début de la saison officielle.

‎Trois chantiers sautent déjà aux yeux

‎Le premier problème concerne l’équilibre défensif. À chaque transition niçoise, le milieu marseillais a semblé dépassé. Les espaces entre les lignes étaient trop importants, permettant aux joueurs d’Olivier Pantaloni de se projeter rapidement. Derrière, une défense largement remaniée n’a jamais donné l’impression de contrôler les événements.

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‎Deuxième inquiétude : l’efficacité offensive. Malgré une longue domination territoriale, l’OM a rarement donné le sentiment de pouvoir faire basculer le match. Les occasions franches sont restées trop peu nombreuses et les attaques ont souvent manqué de spontanéité. Igor Paixão a tenté d’apporter de la vitesse et du déséquilibre sur son côté, mais il s’est retrouvé bien trop isolé pour inverser la tendance.

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‎Enfin, le troisième chantier touche à la cohésion collective. Plusieurs recrues découvrent encore leurs partenaires tandis que sept internationaux ayant disputé la Coupe du monde 2026 étaient absents. Les automatismes restent donc logiquement incomplets, mais le calendrier ne laissera bientôt plus beaucoup de temps aux ajustements.

‎Des réponses attendues avant que le doute ne s’installe

‎Cette lourde défaite n’a évidemment pas la même valeur qu’un match officiel, mais elle possède une utilité précieuse. Elle offre à Bruno Genesio une photographie fidèle des secteurs qui nécessitent un travail immédiat. Les prochains rendez-vous amicaux contre Nîmes, l’Athletic Bilbao puis l’Atlético de Madrid permettront de mesurer les premiers progrès.

‎Le retour progressif des internationaux devrait également modifier le visage de cette équipe. Des éléments comme Gerónimo Rulli, Amine Gouiri, Nayef Aguerd, Quinten Timber ou Timothy Weah apporteront davantage d’expérience et de qualité. Reste que les automatismes devront être trouvés rapidement afin d’éviter que ces insuffisances ne deviennent des habitudes.

‎Le vrai enseignement dépasse largement le score

‎Il serait excessif de tirer des conclusions définitives après un simple match de préparation. Pourtant, cette rencontre livre un enseignement essentiel : l’OM version Bruno Genesio possède des idées de jeu intéressantes, mais elles ne produiront leurs effets qu’avec un collectif beaucoup plus équilibré.

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La volonté de construire proprement est visible, encore faut-il sécuriser les transitions et retrouver davantage de verticalité lorsque l’occasion se présente. ‎Cette défaite ressemble finalement davantage à un avertissement qu’à une condamnation. Les grands entraîneurs préfèrent souvent voir leurs failles apparaître en juillet plutôt qu’au cœur de la saison.

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Genesio dispose encore de plusieurs semaines pour corriger ces imperfections, intégrer les internationaux et poursuivre le mercato. Si ces trois problèmes sont rapidement résolus, cette humiliation face à Nice pourrait finalement être considérée comme un mal nécessaire plutôt qu’un véritable signal d’alarme.‎