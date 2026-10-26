OM-Le Havre : Première sanction, Abdallah rétrogradé en Pro2

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Après les mots, Bruno Genesio passe à l’acte. Keyliane Abdallah, l’un des mis en cause par l’entraîneur phocéen après la fin de match catastrophe de Marseille, est rétrogradé en Pro2 jusqu’à nouvel ordre.

OM-Le Havre : Une victoire marseillaise suivie d’une sanction disciplinaire

L’Olympique de Marseille n’a pas toléré l’attitude de Keyliane Abdallah en toute fin de match contre Le Havre. Lancé à la 78e minute à la place d’Amine Harit, alors que les Phocéens menaient 4-1, l’attaquant marseillais de 20 ans a payé une prestation qui n’a pas du tout convaincu son entraîneur. D’après La Provence, le jeune joueur est donc rétrogradé en Pro2 jusqu’à nouvel ordre.

Cette décision tombe juste après les reproches formulés publiquement par Bruno Genesio à son encontre et à celui de Nouhoum Kamissoko, entré lui aussi en fin de rencontre. Après le coup de sifflet final, le technicien marseillais n’a pas caché son agacement. Il a martelé l’humilité que l’on attend des jeunes appelés à intégrer l’équipe première, surtout quand le score semble déjà plié.

« Quand on rentre à Marseille et qu’on mène 4-1 ou 4-0, la moindre des choses est de faire preuve d’humilité », a-t-il déclaré. Bruno Genesio a aussi tenu à insister sur le respect dû aux coéquipiers qui ont disputé la rencontre, et au club. Son message visait à recadrer les deux jeunes joueurs. Pour Abdallah, il s’est traduit très concrètement par une sanction.

Genesio passe du discours à la décision

Le rappel à l’ordre ne s’est donc pas arrêté aux seuls micros des médias. Dans un message publié sur X, Nordine L’Instant N affirme que Bruno Genesio n’a pas attendu le retour au vestiaire pour annoncer à Keyliane Abdallah son éloignement de l’équipe première. D’après l’Insider, le technicien lui reproche en face son état d’esprit lors de son entrée contre Le Havre.

ℹ️🚨 INFO POINT SUR LES TENSIONS APRÈS OM – LE HAVRE



Bruno Genesio n’a pas attendu une seconde de plus après le retour aux vestiaires des joueurs pour indiquer à Abdallah qu’il était écarté de l’équipe première. L’entraîneur marseillais lui reproche son état d’esprit lors de… https://t.co/sLKGgjqFtW — Nordine L’Instant N (@nordinealisaid) October 25, 2026

Voilà qui explique la vitesse à laquelle le dossier a été réglé, une fois la rencontre terminée. Pour l’heure, seule la sanction d’Abdallah est connue : direction la Pro2, jusqu’à nouvel ordre. Nouhoum Kamissoko, lui, suit pour l’instant une autre trajectoire. Critiqué lui aussi par Genesio, le jeune joueur reste pourtant dans les rangs de l’équipe fanion.

Un avertissement pour les jeunes de l’OM

Avec cette décision, Bruno Genesio signifie que la seule technique ne suffit pas à garantir une place durable au sein du groupe professionnel. En Ligue 1, les jeunes joueurs sollicités doivent aussi répondre aux exigences collectives, à commencer par leur investissement et leur attitude.

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Avec encore trois buts d’avance en fin de rencontre, le staff de l’OM attendait des dernières minutes bien gérées, sérieuses, pas un relâchement. Pour Keyliane Abdallah, cette rétrogradation stoppe net sa progression au sein de l’effectif marseillais. À tout juste 20 ans, l’attaquant devra désormais poursuivre son travail avec la Pro2.

Le cas de Nouhoum Kamissoko prouve pourtant qu’un recadrage n’entraîne pas automatiquement la même décision pour tous les joueurs concernés. La suite dépendra surtout de l’évolution de la situation et de la confiance que le staff voudra bien accorder à Abdallah.