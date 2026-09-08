Stade Rennais-OM : La décision de la LFP fait polémique !

La LFP a désigné l’arbitre du choc Stade Rennais-OM de ce vendredi. Cette nomination fait déjà débat auprès des supporters marseillais.

Stade Rennais-OM : Jérémy Stinat sera au sifflet

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C’est ce vendredi que l’Olympique de Marseille ira défier le Stade Rennais. La LFP mise sur Jérémy Stinat pour diriger ce choc. Mais ce choix crée la polémique, car l’arbitre de 47 ans va retrouver le chemin des Olympiens un an et demi après le match perdu à Auxerre (3-0).

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Supporters et dirigeants marseillais gardent encore le souvenir amer de cette soirée du 22 février 2025. Plusieurs décisions litigieuses avaient enflammé le clan phocéen, dont le penalty refusé à Quentin Merlin et le carton rouge adressé à Derek Cornelius.

Un souvenir douloureux pour Marseille

Ces tensions avaient même poussé l’ancien président Pablo Longoria à exploser de colère. Il avait tenu des propos véhéments envers le championnat français, avant de présenter ses excuses. La Direction de l’arbitrage avait de son côté validé les choix de Jérémy Stinat. Ce dernier avait même subi des actes de vandalisme à son domicile. Une enquête avait été ouverte.

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L’arbitre sera au sifflet de Rennes-OM ce vendredi.



Sa dernière rencontre avec Marseille remonte au 22 février 2025, lors d’un match qui avait provoqué la colère de Pablo Longoria, évoquant alors une «… pic.twitter.com/jIIu2Wq6bR — La Minute OM (@LaMinuteOM_) September 8, 2026

Cette confrontation Stade Rennais-OM sera particulièrement suivie. Entre le passif de l’arbitre et le climat de suspicion toujours vivace dans l’esprit des fans de l’Olympique de Marseille, chaque fait de jeu sera examiné à la loupe. Ce choc comptant pour la 4eme journée de Ligue 1 promet d’être électrique.