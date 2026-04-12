‎Alerte ASSE : Grosse inquiétude après la blessure de Boakye

‎‎La victoire de l’ASSE contre Dunkerque aurait dû être une soirée parfaite pour les Stéphanois. Mais la sortie sur blessure d’Augustin Boakye a jeté un froid, laissant planer un doute inquiétant sur la fin de saison des Verts.

‎‎ASSE : Une victoire précieuse face à Dunkerque… ternie par un coup dur

‎L’AS Saint-Étienne a fait le travail. Sérieux, appliqués et parfois inspirés, les hommes de Philippe Montanier ont su contenir une équipe de Dunkerque accrocheuse pour s’imposer (2-1). Trois points qui comptent énormément dans la course à la Ligue 1, d’autant plus que la concurrence a calé au même moment.

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‎Mais le football a cette cruauté : il ne laisse jamais savourer trop longtemps. À l’heure de jeu, Augustin Boakye s’est arrêté, grimace au visage. Une sortie discrète, presque banale… sauf pour ceux qui connaissent son importance dans ce collectif.

‎Boakye, pièce maîtresse devenue incertaine

‎Remplacé par Mahmoud Jaber, Boakye souffrirait des adducteurs. Une zone aussi capricieuse que redoutée dans le sprint final. Au micro de beIN SPORTS, Montanier n’a pas caché son inquiétude : « Augustine Boakye ? Ce sont les adducteurs. On va voir demain (Ndlr, ce dimanche). On espère qu’il n’a rien de grave car c’est un joueur très important pour nous », a-t-il réagit.

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‎Une phrase mesurée, mais lourde de sens. Car Boakye n’est pas qu’un titulaire : il est le lien entre les lignes, celui qui fluidifie le jeu et casse les rythmes adverses. Sans lui, l’ASSE perd une part de son identité offensive. ‎La question est simple : l’ASSE peut-elle continuer sans Boakye ? À court terme, oui. Sur la durée, le doute s’installe.

Dans une Ligue 2 où chaque détail compte, perdre un joueur aussi influent peut déséquilibrer un système pourtant bien huilé. ‎D’autant que les Verts abordent un calendrier décisif. Une absence prolongée obligerait Montanier à revoir ses circuits préférentiels, voire à redistribuer les rôles au milieu. Un ajustement jamais anodin à ce stade de la saison.

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La gravité de la blessure de Boakye reste inconnue, mais une atteinte aux adducteurs peut entraîner plusieurs semaines d’absence, ce qui représente un risque réel pour les Verts. ‎Dans le vestiaire stéphanois, l’espoir demeure. Mais une chose est sûre : derrière cette victoire précieuse, une inquiétude bien réelle s’est installée.