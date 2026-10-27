ASSE : Boakye marque encore et prévient l’EA Guingamp

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Auteur de l’unique but de la victoire de l’ASSE contre le FC Nantes, Augustine Boakye s’est immédiatement tourné vers le prochain match contre l’EA Guingamp, au stade de Roudourou.

ASSE – FC Nantes (1-0) : Boakye offre 3 précieux points à son équipe et s’en réjouit

L’ASSE s’est imposée contre le FC Nantes sur la plus petite des victoires (1-0) au stade Geoffroy-Guichard, samedi dernier, lors de la 10e journée du championnat. Augustine Boakye a été l’unique buteur de la rencontre. Il a offert les trois points à son équipe dans la dernière minute du temps réglementaire. L’ailier international Ghanéen (2 sélections) a marqué de la tête à la 90e minute, sur un service de Mahmoud Jaber.

Grâce à ce succès arraché en toute fin de match, l’équipe stéphanoise a conforté sa place de leader de la Ligue 2. Elle possède désormais 4 points d’avance sur le Montpellier HSC, son dauphin. Quant à l’AS Nancy-Lorraine et le stade de Reims, ils sont désormais relégués respectivement à 6 et 7 points des Verts.

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Dans sa réaction d’après-match, Augustine Boakye était naturellement content pour avoir débloqué le match, avec cette victoire à l’arraché : « Les trois points, c’est le plus important. Nantes défendait en bloc bas, donc c’était un peu compliqué de trouver les espaces, mais on a trouvé le chemin et on a gagné ».

Augustine Boakye se concentre immédiatement sur l’EA Guingamp

Le joueur décisif de l’AS Saint-Etienne ne s’est pas attardé sur la célébration de ce succès, il s’est immédiatement remis en mode préparation, en pensant déjà au déplacement en Bretagne samedi prochain (20 heures).

« Le match contre le FCN est fini désormais, il faut se concentrer sur le prochain. Ce sera un déplacement à Guingamp, on va tout donner en espérant gagner », a-t-il déclaré sur le média du club stéphanois.

L’ailier Ghanéen devient le meilleur buteur de Saint-Etienne

Buteur lors de cinq matchs successifs, de la 4e à la 8e journée, Augustine Boakye n’avait pas été en réussite contre le Red Star. En marquant à nouveau, contre les Canaris, il relance la série. Il est désormais le meilleur buteur de l’équipe de Ian Cathro, avec 6 buts.

Le numéro 20 de l’ASSE est passé devant Irvin Cardona, qui n’a pas trouvé le chemin des filets contre le FC Nantes. Il est également 3e au classement des meilleurs buteurs de la Ligue 2, derrière Pape Moussa Fall du FC Metz (8 buts) et Yaya Kader Fofana du Stade de Reims (7 buts).

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Augustine Boakye confirme en effet sa progression rapide et le pallier franchi cette saison, en améliorant ses statistiques, comme l’avait évoqué son entraîneur.

« C’est quelqu’un de très important dans notre manière de construire cette équipe. On en a la preuve aujourd’hui. Il s’est beaucoup amélioré défensivement.[…]. Il se développe, il grandit et son potentiel n’est pas encore arrivé à son pic », avait déclaré le technicien écossais de l’AS Saint-Etienne.

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