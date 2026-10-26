Accueil - Mercato OM - OM : Tension dans les vestiaires, Kamissoko échappe à la sanction

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Bruno Genesio a poussé un coup de gueule à l’issue du choc OM-Havre (4-3). Nouhoum Kamissoko a notamment reçu une sévère mise en garde dans les vestiaires. Même si le jeune milieu de terrain s’en sort plutôt bien.

OM : Un sermon, pas une sanction pour Nouhoum Kamissoko

Bruno Genesio a multiplié les remontrances après la victoire contre le Havre. Son OM menait 4-0 avant d’encaisser trois buts dans le dernier quart d’heure du match. Cette fin de match est difficile à encaisser pour l’entraîneur marseillais. Surtout que les remplaçants n’ont pas été à la hauteur.

Bruno Genesio n’a cependant pas puni tout le monde de la même façon. Nouhoum Kamissoko en est le meilleur exemple. Le milieu de terrain de 21 ans a été sermonné dans le vestiaire pour son attitude. RMC Sport rapporte le jeune joueur n’a toute de même pas écopé d’une sanction particulière de la part de son coach.

À voir

RC Lens : Réunion de crise avec les supporters avant LOSC

La raison tient à son comportement adéquat aux entraînements. Son rendement et son investissement ne posaient aucun souci avant son entrée en jeu contre Le Havre. Bruno Genesio a donc fait la différence avec Keyliane Abdallah. Ce dernier a été rétrogradé en Pro2 jusqu’à nouvel ordre. Le staff pointait déjà un manque d’implication chez lui ces derniers temps.

Une ambition excessive à l’Olympique de Marseille

Ce qui a déplu à Genesio, c’est surtout l’état d’esprit du jeune joueur. Nouhoum Kamissoko se voyait pousser définitivement Pierre-Emile Hojbjerg sur le banc des remplaçants. Il espérait débuter la rencontre. Ou du moins il estimait avoir les arguments pour le mériter.

Son impatience n’a pas échappé à l’entraîneur. Celui-ci a insisté après le match sur l’importance du milieu danois. Ce recadrage s’inscrit dans un contexte plus large. Selon Le Phocéen, le staff de l’Olympique de Marseille a aussi constaté une certaine impatience chez plusieurs éléments de l’effectif.

Genesio a d’ailleurs reconnu publiquement que son équipe s’en sortait de façon « miraculeuse ». Il ne pouvait pas laisser passer l’attitude de certains remplaçants dans un moment où l’OM a frôlé la correctionnelle.

À voir

Mercato : Nico Williams revient sur l’intérêt du Paris SG

Lire aussi sur l’OM :

OM : Faris Moumbagna vit mal sa mise à l’écart par Genesio

OM : Himad Abdelli recadre ses propos sur les remplaçants

À voir

PSG : Les choix forts de Luis Enrique pour battre l’OL !