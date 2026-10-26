OM : Tension dans les vestiaires, Kamissoko échappe à la sanction

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Bruno Genesio a poussé un coup de gueule à l’issue du choc OM-Havre (4-3). Nouhoum Kamissoko a notamment reçu une sévère mise en garde dans les vestiaires. Même si le jeune milieu de terrain s’en sort plutôt bien.
OM : Un sermon, pas une sanction pour Nouhoum Kamissoko
Bruno Genesio a multiplié les remontrances après la victoire contre le Havre. Son OM menait 4-0 avant d’encaisser trois buts dans le dernier quart d’heure du match. Cette fin de match est difficile à encaisser pour l’entraîneur marseillais. Surtout que les remplaçants n’ont pas été à la hauteur.
Bruno Genesio n’a cependant pas puni tout le monde de la même façon. Nouhoum Kamissoko en est le meilleur exemple. Le milieu de terrain de 21 ans a été sermonné dans le vestiaire pour son attitude. RMC Sport rapporte le jeune joueur n’a toute de même pas écopé d’une sanction particulière de la part de son coach.À voirRC Lens : Réunion de crise avec les supporters avant LOSC
La raison tient à son comportement adéquat aux entraînements. Son rendement et son investissement ne posaient aucun souci avant son entrée en jeu contre Le Havre. Bruno Genesio a donc fait la différence avec Keyliane Abdallah. Ce dernier a été rétrogradé en Pro2 jusqu’à nouvel ordre. Le staff pointait déjà un manque d’implication chez lui ces derniers temps.
Une ambition excessive à l’Olympique de Marseille
Ce qui a déplu à Genesio, c’est surtout l’état d’esprit du jeune joueur. Nouhoum Kamissoko se voyait pousser définitivement Pierre-Emile Hojbjerg sur le banc des remplaçants. Il espérait débuter la rencontre. Ou du moins il estimait avoir les arguments pour le mériter.
Son impatience n’a pas échappé à l’entraîneur. Celui-ci a insisté après le match sur l’importance du milieu danois. Ce recadrage s’inscrit dans un contexte plus large. Selon Le Phocéen, le staff de l’Olympique de Marseille a aussi constaté une certaine impatience chez plusieurs éléments de l’effectif.
Genesio a d’ailleurs reconnu publiquement que son équipe s’en sortait de façon « miraculeuse ». Il ne pouvait pas laisser passer l’attitude de certains remplaçants dans un moment où l’OM a frôlé la correctionnelle.À voirMercato : Nico Williams revient sur l’intérêt du Paris SG
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