Accueil - Foot Français - OM : Faris Moumbagna vit mal sa mise à l’écart par Genesio

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Faris Moumbagna n’a participé ni au rendez-vous européen ni au match de dimanche contre Le Havre. Sa mise à l’écart prolongée devient difficile à gérer pour l’attaquant camerounais de l’OM.

OM : Faris Moumbagna mis sur la touche

Bruno Genesio a encore tranché dans son effectif. Faris Moumbagna n’a pas été retenu pour le dernier match de Ligue Europa contre Sturm Graz (1-0). Puis il a manqué la réception du Havre (4-3) ce dimanche. Une mise à l’écart que l’attaquant camerounais de l’OM peine à encaisser.

RMC Sport rapporte que le niveau physique de l’avant-centre de 26 ans déçoit profondément les Marseillais. Au point où Bruno Genesio lui aurait proposé de jouer avec la réserve. Cette décision fait suite à une entrée décevante contre l’Olympiakos.

Cette information tranche avec les propos tenus récemment par l’entraîneur de l’OM en conférence de presse. « Il est à 100 % physiquement », assurait-il. Tout en promettant que des opportunités existaient toujours. Le contraste alimente désormais les interrogations sur la perception du staff marseillais et sur la façon dont Moumbagna voit son avenir proche.

Des statistiques très maigres à l’Olympique de Marseille

Les chiffres expliquent sa frustration. Faris Moumbagna n’a joué que 14 minutes en Ligue 1 cette saison sur quatre apparitions. Auxquelles s’ajoute une entrée en Ligue Europa. Cela porte son total à cinq matchs sans but avec l’Olympique de Marseille, toutes compétitions confondues.

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Le bilan est famélique pour un attaquant censé offrir un profil différent de Neal Maupay ou Amine Gouiri. Faris Moumbagna est revenu à Marseille après un prêt à Crémone peu concluant (cinq matchs de Serie A, 88 minutes). Le Camerounais cherche toujours son premier vrai rôle sous les ordres de Genesio.

La réserve apparaît désormais comme un passage obligé pour reconquérir sa place. À lui de prouver, avec ses efforts et ses performances, qu’il mérite de revenir dans le groupe professionnel. Dans le cas contraire, il pourrait prendre la porte lors du mercato hivernal.

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