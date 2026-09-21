Accueil - Mercato OM - Crise à l’OM : McCourt et Stéphane Richard vont enfin parler

La crise s’installe à l’OM et les dirigeants sont désormais attendus au tournant. Frank McCourt et Stéphane Richard vont s’exprimer sur la situation actuelle du club.

OM : Frank McCourt et Stéphane Richard attendus face à la crise ?

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L’Olympique de Marseille s’enfonce dans la crise. Et son propriétaire Frank McCourt n’est pas épargné. Le JDD expliquait récemment que l’homme d’affaires américain ne compte plus éponger les dettes du club. Une cure d’austérité est ainsi lancée visant à réduire la masse salariale du club de moitié. Ce virage économique rigoureux intervient dans un climat sportif explosif.

L’OM a complètement raté son début de saison. Les Phocéens restent sur cinq défaites en six matchs, toutes compétitions confondues. Le dernier revers face au PSG (2-1) dimanche au Vélodrome a amplifié la colère des supporters. Dès l’avant-match, les travées ont exprimé leur exaspération à travers des banderoles hostiles : « 2016 : Champions Project. 2026 : Ligue 2 Project ? », « Richard/McCourt : nous ne laisserons pas notre club mourir », ou encore un cinglant « McCourt OUT ».

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Mais face cette fronde populaire, les dirigeants marseillais ne resteront plus silencieux longtemps. La Minute OM rapporte qu’une communication officielle des hautes sphères du club est attendue durant la trêve internationale. « Les dirigeants vont prendre la parole durant la trêve internationale », a posté le compte spécialisé.

Vers une rupture à l’Olympique de Marseille ?

Stéphane Richard et Frank McCourt se trouvent sous immense pression. Ils devront clarifier la trajectoire du club, apaiser les tensions et surtout dissiper le flou entretenu sur les ambitions de la saison Bruno Genesio avait d’ailleurs ouvertement pointé du doigt cette opacité.

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🚨ℹ️ Les dirigeants devraient prendre la parole durant la trêve internationale. #TeamOM — La Minute OM (@LaMinuteOM_) September 21, 2026

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille avait demandé à sa hiérarchie de lever le voile sur les objectifs de la saison. « Ce n’est pas à moi de dire que ce n’est pas notre championnat, ce n’est pas à moi de le dire », confiait Bruno Genesio. Cette déclaration résonnait comme un début de rupture entre les deux parties.

Bien plus qu’un simple discours officiel ?

L’entraîneur de l’OM a depuis levé le doute sur son futur proche. Il compte toujours relever la barre à Marseille. « Un départ ? J’en suis pas encore là », assuré Bruno Genesio. Tandis que les supporters n’attendent plus de simples promesses de circonstance. Ils attendent des actes forts et un cap précis pour éviter un naufrage complet.

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Frank McCourt et Stéphane Richard le savent très bien. Une rencontre est d’ailleurs prévue entre les dirigeants de l’OM et leur entraîneur durant ce trêve internationale. Bruno Genesio assurait : « je vais avoir des discussions avec mes dirigeants ».