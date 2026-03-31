Mercato : Le staff de l’Égypte annonce Mohamed Salah au PSG

Après avoir annoncé son départ de Liverpool à la fin de la saison, Mohamed Salah n’a pas encore dévoilé l’identité de son futur club. Mais selon le staff de l’Égypte, le capitaine des Pharaons gagnerait à rejoindre les rangs du PSG ou un autre grand club européen.

Mercato PSG : Ibrahim Hassan souhaite que Mohamed Salah « reste en Europe »

Après neuf années de succès, Mohamed Salah s’apprête à tourner une page importante de sa carrière. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’attaquant de 33 ans a annoncé son départ de Liverpool à l’issue de la saison. Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs ont circulé à son sujet, le liant notamment au Paris SG, Bayern Munich, l’Italie, la MLS ou encore l’Arabie saoudite.

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Concernant le PSG, le compte Twitter PSG Inside Actus, bien informé sur le mercato du club de la capitale, a révélé que Luis Enrique ne veut pas de la star égyptienne. Une révélation qui contraste avec la dernière sortie du sélectionneur adjoint de l’Égypte.

Présent en conférence de presse avant le match contre l’Espagne ce mardi en match amical, Ibrahim Hassan a confirmé l’intérêt du Paris SG pour Salah, ajoutant même qu’il souhaiterait le voir rejoindre l’équipe de Luis Enrique ou un autre grand club européen, plutôt que d’aller se perdre dans le championnat américain.

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« L’avenir de Momo ? Je préférerais qu’il reste en Europe. J’ai entendu dire qu’il avait reçu des offres du PSG, du Bayern Munich et de clubs de Serie A », a déclaré le technicien égyptien, avant de déconseiller au numéro 11 des Reds d’aller dans un championnat secondiare. « S’il va en MLS, il sera loin des projecteurs. On ne se souviendra plus de Mohamed Salah, pas plus que je ne me souviens de Lionel Messi aujourd’hui. Je ne le regarde même plus », a prévenu Ibrahim Hassan.

Si aucun club des cinq grands championnats européens ne se manifeste, le frère jumeau de Hossam Hassan conseille à son compatriote de rejoindre l’Arabie Saoudite. « S’il ne reçoit pas d’offres d’Europe, un transfert en Arabie Saoudite serait une bonne option, surtout avec de grands noms comme Cristiano Ronaldo », a jugé le double Champion d’Afrique des Nations (1986 et 1998).

Éblouissant la saison dernière et grand artisan du titre de Liverpool en Premier League, Mohamed Salah est moins en vue durant cet exercice 2025-2026. Auteur de seulement 10 et 9 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues, l’ancien protégé de Jürgen Klopp est moins percutant et moins décisif. Cela ne l’empêche toutefois pas d’être toujours très courtisé alors que le mercato estival approche à grands pas.

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Selon les rapports de Football Insider, il y a très peu d’équipes européennes capables de répondre aux exigences salariales élevées du double Ballon d’Or africain (2017 et 2018). Cependant, des clubs financièrement puissants tels que le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont les ressources nécessaires pour s’attacher ses services. Affaire à suivre…

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