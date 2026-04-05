INFO Mercato: Le PSG snobe Konaté pour une pépite de Ligue 1

À la recherche d’un défenseur central pour la saison prochaine, le PSG aurait abandonné la piste menant à Ibrahima Konaté, en fin de contrat à Liverpool, et lorgnerait désormais une pépite de Ligue 1.

Mercato PSG : Luis Campos lâche Ibrahima Konaté

En fin de contrat avec Liverpool le 30 juin prochain, Ibrahima Konaté ne serait plus sur les tablettes de Luis Campos au PSG. Longtemps intéressé par le défenseur central de 26 ans, le Paris Saint-Germain aurait décidé de se retirer du dossier, à en croire les informations du tabloïd britannique The Athletic. L’international français n’a pas encore prolongé son bail du côté des Reds à quelques semaines de son expiration.

Selon son entourage, Konaté poursuit sa réflexion autour de son avenir. Plusieurs clubs européens ont longtemps suivi le natif de Paris. Le partenaire de Virgil van Dijk a fait l’objet d’une offre de prolongation de contrat de la part de la direction de Liverpool, qui souhaite le conserver comme le confirme le journaliste allemand Florian Plettenberg.

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Tandis que le Real Madrid voit en lui une solution crédible pour renforcer son arrière garde. Dans un contexte de reconstruction défensive, les Merengues restent attentifs à la situation d’Ibrahima Konaté. De son côté, le Paris Saint-Germain concentrerait désormais son énergie sur un jeune talent de Ligue 1.

Le PSG prêt à mettre 25M€ Nathan Ngoy ?

D’après le compte PSG Inside Actus, le Paris Saint-Germain aurait pris la résolution de se séparer de Lucas Beraldo et de Lucas Hernandez à l’issue de la saison. Un départ de Marquinhos serait aussi envisagé au sein de la direction parisienne pour ouvrir un nouveau cycle la saison prochaine. L’idée serait de recruter deux défenseurs centraux pour renforcer l’arrière garde.

L’international équatorien Joel Ordonez tient la corde depuis plusieurs semaines. Après trois saisons pleines au Cercle Bruges, le joueur de 21 ans veut passer un cap dans sa carrière et serait excité à l’idée de jouer au quotidien avec son compatriote Willian Pacho, le nouveau patron de la défense du PSG. Sou contrat jusqu’en juin 2029, Ordonez pourrait débarquer pour moins de 35 millions d’euros.

🚨 Le Paris SG passe à l’action !



Nathan Ngoy, solide défenseur du LOSC, séduit en interne. Luis Campos est conquis et L.Enrique valide le profil. Une offre avoisinant 25M€ pourrait rapidement être transmise… insuffisant pour Lille ? Dossier à suivre. 🔎#PSG #Paris #Mercato pic.twitter.com/u1n11l1w9M — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) April 4, 2026

Tourné vers le recrutement de jeunes talents prometteurs, le club de la capitale a été longtemps associé à Tylel Tati, qui vient de prolonger au FC Nantes jusqu’en 2030. Les 50 millions d’euros fixés comme son prix de départ pour cet été pourrait finalement faire changer d’avis à Luis Campos. D’ailleurs, PSG Inside Actus assure le défenseur du FC Nantes serait désormais devancé par Nathan Ngoy dans les plans du Paris SG. Arrivé au LOSC l’été dernier, le joueur de 22 ans impressionne cette saison avec notamment 3 buts et 2 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues.

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D’après le compte Twitter dédié au Paris Saint-Germain, Nathan Ngoy pourrait faire l’objet d’une offre de 25 millions d’euros de la part de Luis Campos, mais Olivier Létang, le président du LOSC, en attendrait plus. Les bonnes relations entre les deux clubs de Ligue 1 pourraient toutefois permettre de parvenir à un accord assez rapidement dans ce dossier.