Ça chauffe à l’OM : McCourt contacté pour une vente en or

Le mercato s’accélère du côté de l’OM. Son propriétaire Frank McCourt se retrouve même au cœur d’intenses négociations. La direction de l’AS Rome l’a récemment contacté en vue de finaliser l’affaire Mason Greenwood.

Mercato OM : L’AS Rome passe à la vitesse supérieure pour Mason Greenwood

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L’Olympique de Marseille est en quête de liquidités pour répondre aux exigences de la DNCG. La direction marseillais espère ainsi à conclure une grosse avant la fin du mois de juin. Surtout que son attaquant vedette Mason Greenwood se rapproche de l’AS Rome.

L’attaquant anglais a déjà donné son aval pour rejoindre les Giallorossi cet été. Il ne reste plus qu’à trouver un terrain d’entente entre les deux écuries. L’OM réclame une indemnité de 55 millions d’euros avant de céder son atout. Ces exigences freinent l’aboutissement du deal. Mais les lignes bougent après des semaines de négociations laborieuses.

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La Roma est déterminée à enrôler Mason Greenwood. Elle propose un montage financier afin de satisfaire aux exigences de l’OM. Un versement initial de 20 millions d’euros cet été, suivi d’un paiement échelonné sur les deux ou trois prochaines saisons. Cette proposition ne semble pas convenir aux Marseillais.

Frank McCourt directement sollicité par Dan Friedkin

La direction de l’Olympique de Marseille, conduite par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, attend une rentrée d’argent massive et rapide. Cela lui permettrait de valider son budget auprès du gendarme financier français. La diplomatie des affaires a alors pris le relais pour tenter de débloquer ce dossier XXL.

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La Republicca explique que Dan Friedkin, propriétaire de l’AS Rome, a personnellement contacté son homologue marseillais, Frank McCourt. Cet échange direct entre les deux hommes d’affaires américains marque un tournant dans cette transaction. Il reste à voir si cette approche romaine suffira à valider cette vente en or dès cet été.