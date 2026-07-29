Mercato estival : Le Top 5 des transferts les plus chers !

Actuellement en pleine période de mercato estival, le marché des transferts s’embrase à nouveau à coups de centaines de millions d’euros. Si la fenêtre estivale est toujours le théâtre de surenchères pharamineuses, quelques transactions d’exceptions ont profondément marqué l’histoire du football. Retour sur les cinq transferts les plus coûteux jamais enregistrés durant un mercato d’été.

1. Neymar Jr. : Le transfert du siècle (222 millions €)

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À l’été 2017, le Paris Saint-Germain fait exploser la tirelire et choquer le monde du football en faisant sauter la clause libératoire de Neymar Jr. Pour arracher le prodige brésilien au FC Barcelone, le club de la capitale débourse la somme vertigineuse de 222 millions d’euros. Neuf ans plus tard, ce transfert demeure le plus cher de l’histoire du football et symbolise le passage du marché des transferts dans une ère de démesure absolue.

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2. Kylian Mbappé : L’investissement colossal du PSG (180 millions €)

Dans la foulée du transfert du siècle de Neymar en 2017, le Paris Saint-Germain verrouille également le plus grand talent du football français de l’époque qui crève l’écran à Monaco. Initialement prêté par l’AS Monaco avec une option d’achat obligatoire levée à l’été 2018, Kylian Mbappé rejoint définitivement Paris pour 180 millions d’euros. Une transaction record pour un joueur majeur qui aura marqué l’histoire récente du championnat de France.

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3. Alexander Isak : Le coup de folie de Liverpool (150 millions €)

Au terme d’un bras de fer intense sur le marché estival 2025, Liverpool frappe un coup retentissant en s’attachant les services de l’attaquant star suédois Alexander Isak. Pour s’arracher le buteur à Newcastle United, les Reds n’ont pas hésité pas à débourser 150 millions d’euros (bonus compris). Cette somme record fait du numéro 9 le transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League et l’une des opérations les plus cher jamais conclues en période estivale.

4. Morgan Rogers : La folie des Blues (137 millions €)

Cette été, Chelsea frappe à son tour un coup majeur sur le marché en s’offrant l’international anglais Morgan Rogers en provenance d’Aston Villa. Pour devancer la concurrence d’Arsenal et convaincre les dirigeants des Villans de céder leur joyau, le club londonien débourse 137 millions d’euros. Ce mouvement spectaculaire installe le jeune milieu offensif parmi les transferts lès plus pharaoniques de l’histoire de la premier league et du football dans sa globalité.

5. Ousmane Dembélé : L’urgence catalane (135 millions €)

Pris de court par le départ soudain de Neymar à l’été 2017, le FC Barcelone se retrouve avec les caisses pleines et l’obligation de remplacer le génie brésilien. Les dirigeants catalans se tournent vers le Borussia Dortmund et plus précisément vers le jeune international français Ousmane Dembélé. La transaction s’élève à 135 millions d’euros (bonus compris), complétant ce classement des transferts les plus coûteux de l’histoire.

Ces transferts historiques illustrent la puissance financière des géants européens lors des fenêtres estivales. Alors que le marché actuel continue de s’agiter, ces montants énormes rappellent à quel point le mercato d’été demeure le théâtre de toute les possibilités.