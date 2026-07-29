Séisme en Italie : Mancini et Ranieri prennent le pouvoir, Maldini et Leonardo démissionnent !!!

Le football italien vient de traverser une semaine de séisme interne. Après des jours de négociations intenses et de tensions internes au sein de la Fédération Italienne de Football (FIGC), le verdict est tombé : Roberto Mancini fait son grand retour sur le banc de la Squadra Azzurra, épaulé par l’expérimenté Claudio Ranieri, nommé directeur technique. Mais cette double arrivé est la conséquence directe d’une crise politique majeure marquée par l’échec de la piste Andrea Pirlo et le départ immédiat du duo Paolo Maldini – Leonardo alors en poste il y a peine plus de 15 jours.

L’implosion du dossier Andrea Pirlo

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Tout a basculé autour de la succession au poste de sélectionneur. Alors qu’Andrea Pirlo apparaissait comme le candidat prioritaire pour reprendre les rênes de l’équipe nationale, sa nomination a été brutalement bloquée au sommet de la fédération en cause ces relations avec une grosse société de pari sportifs russe.

Cette décision de bloquer la venue de l’ancien maestro italien a immédiatement provoqué une rupture au sein du pôle sportif de la FIGC, transformant une simple quête de sélectionneur en crise interne.

La promesse tenue : Démission choc de Paolo Maldini et Leonardo

Qui dit arrivées d’envergure dit départs fracassants. En soutien total à la candidature d’Andrea Pirlo, Paolo Maldini (directeur technique) et Leonardo (conseiller) avaient posé un ultimatum clair : si Andrea Pirlo n’était pas nommé sélectionneur officiel, ils remettraient leurs démissions immédiates.

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Fidèles à leur engagement et refusant d’accepter le recul de la fédération sur ce dossier, les deux dirigeants ont acté leur départ à peine deux semaines après leur prise de fonction. Ce départ précipité de deux figures très importantes du football italien a laissé la fédération en plein désarroi, contraignant le président de la FIGC à reconstruire en urgence l’organigramme de la sélection.

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Le retour de Roberto Mancini et la carte de l’expérience avec Claudio Ranieri

Pour restaurer une stabilité immédiate et opérationnelle, la FIGC s’est tournée vers des visages familiers et incontestables. Trois ans après son départ, Roberto Mancini effectue son retour à la tête des Azzurri. L’architecte du triomphe à l’Euro 2020 revient avec la lourde tâche de redresser une équipe nationale encore fragilisée par ses récentes fiascos internationaux.

Pour l’accompagner dans cette mission et remplacer Paolo Maldini, la fédération a officialisé la nomination de Claudio Ranieri au poste de directeur technique national. À 74 ans, le technicien romain apporte son immense vécu et son autorité morale pour superviser l’ensemble du projet sportif italien.

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Entre promesses non tenues, démissions de légende et retours d’urgence, la Squadra Azzurra entame ce nouveau chapitre sous une forte pression médiatique et populaire. Le duo Mancini-Ranieri aura la lourde charge de faire oublier le psychodrame Pirlo Maldini Leonardo et de reconquérir une opinion publique italienne très exigeante et dans un contexte plus que bouillant au sein de la fédération.