Mercato OM : Lorenzi accélère pour le remplaçant de Rulli

‎L’OM prépare déjà les prochaines étapes de son mercato estival. Alors que l’avenir de Géronimo Rulli demeure incertain, les dirigeants marseillais explorent une piste prometteuse en Ligue 1, avec l’objectif de sécuriser un poste stratégique pour les années à venir.

‎Mercato OM : Guillaume Restes pour remplacer Rulli à Marseille ?

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‎L’Olympique de Marseille n’a pas encore enflammé le mercato par une avalanche de recrues. Le club phocéen s’est surtout illustré par plusieurs départs importants, obligeant la direction sportive à anticiper les prochains mouvements. Dans cette logique, le poste de gardien de but fait désormais partie des priorités étudiées en interne.

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‎D’après les informations de Foot Mercato, Grégory Lorenzi suit avec une attention particulière le profil de Guillaume Restes. Le jeune gardien du Toulouse FC figurerait parmi les premières options envisagées si un changement devait intervenir dans la hiérarchie des portiers marseillais. Pour l’heure, il s’agit d’une phase d’observation et de prise de renseignements, sans négociation officiellement engagée.

‎Pourquoi Marseille regarde vers la jeunesse

‎Le contexte explique largement cette réflexion. Géronimo Rulli reste un élément important de l’effectif, mais son avenir suscite des interrogations. Si un départ venait à se concrétiser avant la fermeture du mercato, l’OM devrait réagir rapidement afin de conserver un gardien capable d’assumer les ambitions du club. ‎Le profil de Guillaume Restes répond précisément à cette stratégie.

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À seulement 21 ans, le portier toulousain possède déjà une solide expérience du très haut niveau malgré son jeune âge. Habitué aux exigences de la Ligue 1, il présente également une importante marge de progression. Son recrutement permettrait ainsi à Marseille de miser sur le présent sans négliger l’avenir, un équilibre rarement simple à trouver sur le marché.

‎Une bataille qui pourrait vite s’intensifier

‎Le dossier est cependant loin d’être simple. Les performances du gardien toulousain n’ont pas échappé à plusieurs formations étrangères. Toujours selon Foot Mercato, des clubs de Premier League suivent également son évolution avec beaucoup d’intérêt. ‎Cette concurrence pourrait rapidement faire grimper la valeur du joueur et compliquer les plans marseillais.

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L’OM devra donc agir avec méthode si la situation évolue dans les prochaines semaines. Tout dépendra également des mouvements concernant ses gardiens actuels, puisque le recrutement d’un nouveau numéro un reste directement lié à un éventuel départ au sein de l’effectif.

‎Le pari Lorenzi peut-il vraiment changer la donne ?

‎La piste Guillaume Restes apparaît cohérente à plusieurs niveaux. Le jeune Français possède déjà une maturité remarquable, tout en offrant un potentiel susceptible de séduire un club qui souhaite construire sur la durée. Dans un football où les gardiens expérimentés coûtent souvent très cher, investir sur un talent en pleine ascension représente une stratégie pertinente.

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‎Reste désormais à transformer l’intérêt en véritable offensive. Marseille devra composer avec une concurrence féroce et convaincre un joueur très convoité que son avenir passe par le Vélodrome. Si les conditions sont réunies, Grégory Lorenzi pourrait réaliser un recrutement aussi ambitieux que visionnaire.

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Une chose est certaine : ce dossier mérite d’être suivi de près, car il pourrait devenir l’un des feuilletons majeurs de la fin du mercato estival. Les informations révélées laissent en tout cas penser que l’Olympique de Marseille prépare déjà son avenir avec beaucoup de discrétion.