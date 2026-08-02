ASSE : 4 buts en pré-saison, Cathro tient son maître à jouer

‎Ian Cathro voit déjà les premiers effets de son travail à l’ASSE avec l’éclosion de Jakob Breum, véritable révélation de la préparation estivale des Verts. Le milieu offensif danois affiche une efficacité impressionnante et semble avoir trouvé les clés pour devenir l’une des armes majeures de Saint-Étienne.

ASE : Jakob Breum frappe fort et change déjà le regard sur les Verts

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‎La préparation de l’ASSE a livré une belle surprise avec Jakob Breum. Arrivé cet été pour apporter de la créativité au secteur offensif, le joueur danois n’a pas attendu longtemps pour faire parler de lui. Quatre réalisations en quelques rencontres, dont un doublé face à Venise lors d’un succès spectaculaire (4-3), ont suffi à placer son nom au centre des discussions autour du club stéphanois.

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‎Le numéro 10 des Verts ne séduit pas uniquement par ses statistiques. Son aisance balle au pied, ses déplacements entre les lignes et sa capacité à accélérer le jeu donnent une nouvelle dimension à l’animation offensive imaginée par Ian Cathro. Face à Lausanne puis aux Glasgow Rangers, il avait déjà montré qu’il n’était pas venu dans le Forez pour jouer les figurants.

‎Un profil offensif qui colle aux ambitions de Cathro

‎Dans le système voulu par Ian Cathro, Jakob Breum semble avoir trouvé un terrain idéal pour exprimer ses qualités. Le Danois possède cette faculté rare de créer du danger sans forcément multiplier les touches de balle. Une passe bien sentie, un crochet précis ou une frappe soudaine peuvent suffire à faire basculer une rencontre.

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‎Le staff stéphanois reste toutefois prudent avec son nouveau joyau. Touché légèrement au genou ces derniers jours, le milieu offensif a été préservé afin d’éviter toute complication avant le début officiel de la saison. Une gestion raisonnable pour un joueur dont les premiers pas ont déjà créé beaucoup d’attentes chez les supporters.

Le Chaudron attend son nouveau héros

‎L’arrivée de Jakob Breum à Geoffroy-Guichard représente désormais un nouveau défi. La ferveur du public stéphanois est connue pour transformer certains joueurs en véritables symboles du club, mais elle peut aussi mettre une forte pression sur les épaules des nouveaux venus. Le Danois devra donc confirmer lorsque les matchs officiels commenceront.

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‎Les supporters espèrent déjà retrouver avec lui cette magie offensive qui a parfois manqué aux Verts ces dernières saisons. Avec son culot et son efficacité, Breum possède les ingrédients pour devenir rapidement un joueur apprécié du peuple vert. Reste à écrire la suite de l’histoire, celle qui compte vraiment avec les points en jeu.

‎Jakob Breum, le pari qui pourrait devenir un coup de maître

‎À ce stade de la préparation, difficile de ne pas souligner l’impact du jeune milieu offensif. Quatre buts avant même le début du championnat, ce n’est pas un simple détail statistique : c’est un signal envoyé à la concurrence et une promesse pour l’ASSE. Le football réserve parfois des surprises, mais certains débuts donnent envie de croire à une belle aventure.

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‎Ian Cathro semble avoir trouvé un joueur capable d’incarner son projet de jeu. Breum devra maintenant gérer les attentes et la pression, mais son talent, sa personnalité et son efficacité pourraient faire de lui l’un des visages forts de la saison stéphanoise. Le Chaudron pourrait bien avoir trouvé son nouveau maître à jouer.