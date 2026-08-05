Officiel : Hervé Renard nommé sélectionneur des Eléphants de Cote d’Ivoire !!!

La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a officialisé hier la nomination d’Hervé Renard au poste de sélectionneur national de la Côte d’Ivoire. Pressentie avec insistance ces derniers jours, l’arrivée du technicien français de 57 ans est désormais actée. La FIF l’a annoncé avec un communiqué officiel publié hier, scellant ainsi la succession d’Emerse Faé sur le banc des Éléphants.

La CAN 2027 en ligne de mire

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À travers ce choix , la Fédération Ivoirienne fixe un cap clair pour les années à venir. L’objectif principal est de structurer cette équipe sur du moyen therme afin de préparer aux mieux dans l les échéances internationales futures, au premier plan figure la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

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Après le départ d’Emerse Faé , la FIF souhaitait installer sans délai un technicien capable de piloter la transition. Les éliminatoires à venir nécessitent une organisation tactique et une cohésion de groupe ce que sait très bien faire Hervé Renard. L’arrivée du coach français permet à la sélection de disposer immédiatement d’un cadre de travail défini pour entamer le nouveau cycle de qualifications.

L’expérience africaine et le sacre de 2015 comme arguments centraux

Pour justifier son choix, le comité exécutif de la FIF s’est appuyé sur le CV africain d’Hervé Renard. Son immense expérience du continent et sa parfaite connaissance du contexte ivoirien ont constitué les arguments prépondérants lors des négociations.

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Déjà vainqueur de la CAN avec la Zambie en 2012, Hervé Renard avait guidé la Côte d’Ivoire vers son deuxième titre continental en 2015. Cette culture de la gagne sur le continent africain a pesé de manière déterminante dans la décision des dirigeants. Libéré de ses obligations à la suite de son intérim à la tête de la Tunisie durant la Coupe du Monde 2026, le technicien offrait une disponibilité immédiate.

Un effectif de haut niveau à structurer

Sur le plan purement sportif, Hervé Renard prend les commandes d’un groupe riche en individualités évoluant dans les plus grands championnats européens comme Diomandé ou Diallo. L’enjeu principal consistera à articuler ce vivier de talents dans un schéma collectif cohérent , performant et tirer le meilleur de chaque joueur.

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Grâce à son exigence tactique et sa gestion des émotions, le nouveau sélectionneur aura pour mission d’optimiser le potentiel d’un groupe armé pour jouer les premiers rôles sur le continent. L’officialisation survenue hier marque le début effectif de son mandat à la tête de la Côte d’Ivoire.