Ça chauffe à l’OM : McCourt fait une promesse à la DNCG !

Le passage de l’OM devant la DNCG ce mardi a laissé un goût amer. Mais le propriétaire Frank McCourt a pris des engagements importants auprès de l’instance.

OM : Frank McCourt acte la vente de trois joueurs cet été

L’Olympique de Marseille, récemment sanctionné par l’UEFA, a frôlé la correctionnelle. Son nouveau président Stéphane Richard est arrivé en retard et seul à l’audience de la DNCG. Un tel acte a provoqué l’irritation au sein du gendarme financier, rapporte L’Equipe dans son article du jour.

Ce manque de rigueur a même failli coûter très cher à la nouvelle direction de l’OM. Même si le club dirigé par Frank McCourt s’en tire finalement avec un simple « sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires ». Marseille est sommé de présenter un dossier beaucoup plus solide et un budget réaliste dans les jours à venir.

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Le propriétaire de l’OM a également pris des engagements fermes pour apaiser les craintes de la DNCG. Frank McCourt a promis la vente immédiate de trois joueurs, rapporte le quotidien sportif. Ce dégraissage sera complété par d’autres départs prévus lors des mercatos de janvier et juin 2027. Ce coup de balai est devenu un impératif à l’OM en vue d’assainir ses comptes.

Il assume ses responsabilités devant la DNCG

Frank McCourt est reconnu pour son sérieux à la tête de l’Olympique de Marseille depuis 2016. Cette confiance a aussi permis aux Phocéens d’éviter une sanction immédiate. Ceux-ci sont invités à revenir dans quelques jours devant la DNCG avec un budget mieux structuré.

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L’homme d’affaires américain s’est personnellement engagé dans ce dossier. La source explique que Frank McCourt est prêt une nouvelle fois de plus à renflouer les caisses de l’OM via ses propres fonds. Ces promesses devront être vite transformées en acte. Le natif de Boston aurait déjà entamé des démarches concrètes dans ce sens ces dernières heures.