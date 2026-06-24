Coup de théâtre à l’OM : Le départ de Geronimo Rulli amorcé

Le gardien de but Geronimo Rulli devrait quitter l’Olympique de Marseille durant ce mercato. Les premières démarches pour son transfert ont débuté.

Mercato : L’OM met aussi Geronimo Rulli en vente

L’Olympique de Marseille connait un début de mercato estival tendu. Ses difficultés économiques l’obligent à alléger sa masse salariale. Cela passe par un dégraissage massif. Aucun joueur n’est épargné. Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi… tous sont dorénavant transférables.

Lire aussi : Mercato OM : McCourt n’en veut plus, 2 cadres mis à la porte

L’objectif ici est générer des liquidités indispensables à la survie financière de l’OM. Geronimo Rulli figure lui aussi sur la liste des partants. Le gardien de but argentin sort d’une saison mitigée en 29 rencontres de Ligue 1. Son salaire élevé et la volonté de réorganiser certains secteurs de l’effectif le placent parmi les joueurs susceptibles d’être vendus.

Boca Juniors contacte ses représentants

Boca Juniors ambitionne d’ailleurs de profiter de la situation actuelle l’OM pour l’attirer dans ses rangs. TyC Sports confirme que le club argentin a entamé des démarches en contactant les représentants de Geronimo Rulli. Son objectif ? Sonder les intentions de portier de 34 ans et évaluer sa disposition à revenir dans son pays natal.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Accord conclu pour ce gros transfert

À voir

ASSE : Budget, la forte contribution des supporters révélée

Mercato OM : Intransigeant, Marseille bloque le gros deal de l’été

La réponse de Geronimo Rulli n’a pas encore fuité. Mais si le gardien de l’OM venait à accepter cette approche, les négociations entre les deux formations pourraient s’accélérer rapidement. Son départ permettrait à Marseille de réduire ses charges fixes. Il faudrait alors vite trouver son successeur.