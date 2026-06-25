Mercato : Incroyable ! Il sabote une opération à 9M€ pour l’OM

‎L’OM se retrouve confronté à une situation particulièrement délicate pour son mercato estival. Alors qu’une rentrée d’argent de 9 millions d’euros semblait se profiler, les plans marseillais pourraient être contrariés par la volonté d’un joueur de privilégier son propre projet sportif.

‎Mercato OM : Un contexte financier qui pousse Marseille à vendre

‎À Marseille, chaque décision du mercato est désormais scrutée sous l’angle économique. Le club phocéen cherche à rééquilibrer ses comptes après une saison compliquée et plusieurs dossiers sont étudiés afin de générer des liquidités. ‎Dans cette logique, aucun élément de l’effectif ne semble véritablement intouchable.

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Les dirigeants marseillais sont à l’écoute des propositions susceptibles d’améliorer la situation financière du club. Plusieurs ventes sont envisagées afin d’alléger la masse salariale tout en récupérant des indemnités de transfert significatives.

‎Boca Juniors ouvre une porte inattendue

‎Selon les informations de TyC Sports, une opportunité inattendue s’est présentée pour Geronimo Rulli. Le média argentin affirme que Boca Juniors suit attentivement la situation du gardien marseillais et serait disposé à investir près de 9 millions d’euros pour obtenir sa signature.

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‎Une telle offre aurait tout d’une excellente opération pour l’OM. À 34 ans et avec seulement une année de contrat restante, le portier argentin représente un actif dont la valeur marchande pourrait rapidement diminuer. Obtenir une telle somme dans ces conditions constituerait une réussite importante pour les finances olympiennes.

‎Rulli privilégie une autre trajectoire

‎Toutefois, un transfert ne dépend pas uniquement de l’accord entre deux clubs. Toujours selon TyC Sports, Geronimo Rulli ne ferait pas de Boca Juniors sa priorité pour la suite de sa carrière. ‎Le gardien souhaiterait plutôt retrouver un jour son club formateur, Estudiantes.

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Cette perspective l’inciterait à honorer sa dernière saison à Marseille avant de rejoindre librement l’équipe argentine à l’issue de son contrat. Une décision qui priverait alors l’Olympique de Marseille d’une indemnité de transfert conséquente.

‎Une perte potentielle loin d’être anodine

‎Pour les dirigeants marseillais, le dossier dépasse largement le simple cadre sportif. Renoncer à une vente de 9 millions d’euros signifierait également conserver une rémunération importante dans la masse salariale durant une saison supplémentaire. ‎Cette situation illustre parfaitement les difficultés rencontrées par certains clubs lors du mercato.

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Même lorsqu’une offre intéressante arrive sur la table, la volonté du joueur reste souvent l’élément déterminant. Dans le cas de Geronimo Rulli, l’avenir semble davantage guidé par un choix de cœur que par une opportunité financière.