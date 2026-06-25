OM : Urgence à Marseille, McCourt s’agace et hausse le ton

‎Frank McCourt ne cache plus son exaspération face aux difficultés financières persistantes de l’OM. À quelques jours d’une échéance capitale devant la DNCG, le propriétaire américain attend désormais des résultats concrets alors que le club doit impérativement assainir ses comptes et convaincre les autorités financières du football français.

‎OM : Une situation financière qui ne cesse d’inquiéter

‎À Marseille, l’été ne se résume pas à la préparation sportive. En coulisses, les dirigeants travaillent sur un dossier autrement plus sensible : la validation du budget de la prochaine saison. Après son audition devant la DNCG, l’OM a obtenu un délai supplémentaire afin de présenter des garanties complémentaires.

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‎Cette décision témoigne des préoccupations persistantes autour des finances du club. Les instances souhaitent obtenir des éléments précis avant de donner leur feu vert définitif. Le temps joue désormais contre les dirigeants marseillais, qui doivent apporter des réponses avant la fin du mois.

‎Un déficit qui pèse lourdement sur les ambitions

‎Le principal sujet de préoccupation reste l’importance du déficit enregistré par le club. Selon les informations relayées par RMC Sport, celui-ci pourrait avoisiner les 105 millions d’euros sur l’exercice 2024-2025, un niveau comparable à celui observé lors de la saison précédente.

🚨 FRANK MCCOURT 🇺🇸 COMMENCE À S’AGACER À L’OM ! 😬💙🤍



Il serait exaspéré par la situation financière du club et viserait la gestion des dernières années.



Toujours jugé fiable par la DNCG, il devra désormais décider quelles garanties il est prêt à apporter.



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‎Cette répétition des pertes explique les interrogations actuelles. Depuis son arrivée à Marseille, Frank McCourt a régulièrement apporté son soutien financier afin de maintenir le projet sportif à flot. Une implication qui finit toutefois par susciter une certaine lassitude du côté de l’actionnaire américain.

‎Les ventes deviennent la priorité absolue

‎Pour retrouver de l’oxygène financier, l’OM doit désormais accélérer sur le marché des transferts. Plusieurs dossiers sont à l’étude, mais les opérations avancent lentement en raison d’un contexte international particulier et de situations contractuelles parfois complexes.

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‎Le cas de Mason Greenwood attire notamment l’attention de plusieurs clubs européens. Une vente significative permettrait d’injecter rapidement des liquidités dans les caisses marseillaises. Cette nécessité explique l’intense activité observée en interne depuis plusieurs semaines.

‎McCourt attend des décisions fortes

‎L’autre chantier concerne la masse salariale, jugée particulièrement élevée. Les dirigeants étudient plusieurs solutions afin de réduire les dépenses sans fragiliser excessivement l’effectif à disposition du staff technique.‎ Selon RMC Sport, Frank McCourt demeure le garant du projet marseillais, mais son discours se durcit.

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Le propriétaire américain souhaite voir émerger une gestion plus équilibrée et moins dépendante de ses interventions financières. À l’approche du 29 juin, date attendue pour la remise des derniers éléments à la DNCG, Marseille joue une partie importante de son avenir immédiat. Une issue favorable permettrait au club de préparer la nouvelle saison avec davantage de sérénité et de stabilité.