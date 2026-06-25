OM : Urgent, McCourt face à une ultime exigence de la DNCG !

Frank McCourt demeure au cœur des discussions entre l’OM et la DNCG. Le propriétaire est proche de convaincre l’instance. Mais un dernier détail devra vite être réglé.

OM : Le geste décisif de McCourt pour convaincre la DNCG !

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L’Olympique de Marseille n’en a pas terminé avec ses tracas financiers. Récemment épinglé par l’UEFA, le club dirigé par Frank McCourt doit à présent convaincre la DNCG pour éviter de nouvelles sanctions. Son audition de mardi n’a pas été un franc succès. Le gendarme financier du football français a en effet préféré prononcer un « sursis à statuer ».

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L’instance exige des éléments complémentaires avant de rendre son verdict définitif. La direction de l’OM bénéficie ainsi d’un délai supplémentaire pour peaufiner son dossier. Les Phocéens devront revenir avec des garanties économiques bien plus solides et un budget prévisionnel bien structuré.

En attendant, la pression reste maximale à l’Olympique de Marseille. Car son salut passera inévitablement par Frank McCourt. Le propriétaire américain détient la clé de l’énigme. L’Equipe assure que la DNCG réclame une lettre d’engagement formelle de sa part, certifiant sa volonté d’assainir les finances de l’OM.

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L’envoi de ce document décisif serait imminent. Il ne garantit pas une immunité totale. Car même avec l’appui de Frank McCourt, l’Olympique de Marseille reste sous la menace d’un encadrement strict de sa masse salariale. Une telle mesure compliquerait sérieusement le mercato estival des Phocéens.