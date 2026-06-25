Ça chauffe : L’OM lance un avertissement pour Greenwood

La direction de l’OM affiche une position ferme concernant Mason Greenwood. Le départ de son attaquant anglais, à l’AS Rome ou Fenerbhaçe, ne se fera qu’à des conditions strictes.

Mercato OM : Mason Greenwood ne partira pas à n’importe quel prix !

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L’Olympique de Marseille connait un début de mercato inquiétant. La direction phocéenne est contrainte par l’UEFA et la DNCG d’assainir ses comptes sous peine de lourdes sanctions. Elle a ainsi identifié la vente de Mason Greenwood comme un bon moyen de renflouer ses comptes.

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Sachant que l’attaquant conserve une belle côte sur le marché des transferts. Ses 26 buts et 11 passes décisives en 45 rencontres ont attiré l’attention de l’AS Rome et Fenerbahçe. Les négociations se poursuivent avec chaque partie impliquée dans le dossier.

C’est 55 millions d’euros ou rien

Cette contrainte de l’OM à faire vendre cet été ne signifie pas pour autant une braderie. Les dirigeants marseillais restent inflexibles. Ils ne cédèrent pas leur meilleur atout offensif à condition de 55 millions d’euros. « Beaucoup de prétendants pensent que Marseille bradera Greenwood (…) Mais ils se trompent », a averti un membre de la direction contacté par L’Equipe.

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Jusqu’ici, aucun prétendant n’est parvenu à s’aligner sur les exigences de l’OM pour Mason Greenwood. Fenerbahçe a récemment transmis une offre de 30 millions d’euros. Elle a rapidement été repoussée par les décideurs olympiens. Les différents prétendants sont prévenus.