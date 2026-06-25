Coup de théâtre à l’OM : Accord pour une vente surprise !

Une nouvelle information secoue le mercato de l’OM ces dernières heures. Alors que Mason Greenwood est proche de l’AS Rome, une autre vente se précise. Geronimo Rulli serait favorable à un transfert au Boca Juniors.

Mercato OM : Accord entre Geronimo Rulli et Boca Juniors

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Le mercato s’emballe du côté de l’Olympique de Marseille qui doit impérativement réduire sa masse salariale. La direction de l’OM, conduite par Stéphane Richard, travaille dans ce sens. Elle a fait du dégraissage de l’effectif sa grande priorité.

L’OM multiplie en effet les efforts pour céder quelques cadres, à commencer par Mason Greenwood. L’attaquant anglais est devenu une pièce maîtresse dans l’assainissement du budget marseillais. L’AS Rome et le Fenerbhaçe se bousculent pour son transfert. Un autre départ surprise est aussi lancé en interne.

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Geronimo Rulli se rapproche d’un retour en Argentine. Le média Boca Noticias le confirme, le gardien numéro un de l’OM aurait d’ores et déjà donné son accord de principe pour rejoindre Boca Juniors. Ce choix de carrière a été validé par le projet porté par Juan Román Riquelme.

Un départ prévu après la Coupe du monde 2026

L’international argentin dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec sa sélection. Il aurait prévu de changer de club à l’issue de cette compétition mondiale. Geronimo Rulli, c’est 39 rencontres disputées cette saison avec l’OM. L’heure est désormais aux tractations entre les deux écuries.

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Selon Boca Noticias, Geronimo Rulli aurait accepté de rejoindre le Boca Junior 🇦🇷de Riquelme après la Coupe du Monde.



☎️Boca va entamer les discussions avec l'#OM.https://t.co/hhU3LhS6GD — OManiaque (@OManiaque) June 25, 2026

La source explique que les dirigeants de Boca Juniors vont entamer des discussions formelles avec l’OM pour sceller les modalités de transfert. Le succès de cette opération permettrait à Marseille de réduire sa masse salariale et dégager des fonds pour la suite du mercato.