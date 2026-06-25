OM : Stéphane Richard officialise un gros coup au Vélodrome

Nouveau président de l’OM, Stéphane Richard vient de conclure un important partenariat. La Caisse d’Epargne CEPAC est le nouveau sponsor officiel du stade Vélodrome.

OM : Stéphane Richard frappe fort, la CEPAC débarque au Vélodrome

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Avant même sa prise de fonction prévue le 4 juillet prochain, Stéphane Richard résout un casse-tête à l’Olympique de Marseille. Le contrat avec Orange étant terminé cet été, la direction marseillaise devrait trouver le nouveau naming du Vélodrome. C’est chose faite !

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Le club présidé par Stéphane Richard s’est finalement tourné vers la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse (CEPAC). L’accord entre les deux entités est publié le site officiel de l’OM. Ce partenariat s’étendra sur sept ans renouvelable.

Un contrat à plus de 2,4 M€ par an

La CEPAC était liée à l’OM depuis quarante ans. Elle renforce ainsi son engagement en tant que banquier et sponsor global. « C’était une évidence d’être sur le toit de ce stade incroyable », a confié Christine Fabresse, présidente du directoire de la CEPAC.

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Pendant toutes ces années à vibrer ensemble, la Caisse d’Epargne CEPAC était là.

Depuis plus de 40 ans maintenant, elle est là.

Et pour les prochaines années, elle sera là.



Bienvenue chez vous au CEPAC VELODROME. pic.twitter.com/lCZIvAserV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 25, 2026

Le montant annuel de cet accord serait supérieur aux 2,45 millions d’euros versés précédemment par Orange. Cela constitue un signal fort envoyé au monde du football. L’OM, en dépit de ses tourments financiers, reste un club très attractif. Dès le 2 juillet 2026, il faudra donc s’habituer à l’appellation « CEPAC Vélodrome ».