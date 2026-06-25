Mercato OM : La vente de Greenwood tourne au fiasco ?

La direction de l’OM voit sa plus grosse vente remise en cause brusquement. Le transfert tant attendu de Mason Greenwood rencontre de nouvelles difficultés.

Mercato OM : Le dossier Mason Greenwood se complique

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L’Olympique de Marseille est visiblement dos au mur. Si elle a obtenu un « sursis à statuer » de la part de la DNCG, la direction phocéenne reste sous la menace d’une lourde sanction. Elle doit impérativement générer des fonds avant le 30 juin prochain pour espérer valider son budget 2026-2027.

Cette nécessite place l’OM dans une course contre la montre. Les dirigeants doivent vendre assez rapidement. C’est dans ce contexte que la vente de Mason Greenwood est présentée comme la clé de voute pour renflouer les caisses phocéennes. L’attaquant anglais étant très convoité sur le marché des transferts.

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L’AS Rome, Fenerbhaçe, l’Atlético Madrid ou encore des formations venues d’Arabie saoudite sont à ses trousses. L’OM espère en tirer une somme proche de 55 millions d’euros avant de céder son meilleur atout offensif. Sauf que les prétendants de Mason Greenwood ont connaissance de l’urgence financière de Marseille. Ils préfèrent temporiser.

Les prétendants temporisent pour faire baisser le prix

Leur objectif inavoué est sans doute de forcer l’OM à brader son ailier de 24 ans. Benoît Trémoulinas, devenu consultant sportif pour L’Equipe, souligne la gravité de la situation. « Tous les clubs savent que l’OM a la corde au cou. Ils vont faire baisser le prix. »

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Cette fragilité est également accentuée par la clause de revente de 40 % à reverser à Manchester United. Tout ceci compromet une grosse vente de Mason Greenwood durant ce mercato. L’OM se retrouve ainsi pris au piège. Une grosse vente tant attendue se transforme peu à peu en un échec stratégique. Même si rien n’est encore joué dans ce dossier XXL.