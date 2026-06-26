Terrible nouvelle ! L’OM vers une relégation administrative ?

‎‎L’OM traverse une période d’incertitude après son audition devant la DNCG, qui a décidé de reporter sa décision en réclamant des garanties supplémentaires. Derrière ce simple sursis se cache une menace bien réelle.

‎La DNCG laisse l’OM dans l’incertitude

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‎Le passage de Stéphane Richard devant le gendarme financier du football français n’a pas permis de refermer le dossier marseillais. Au contraire, la DNCG a prononcé un sursis à statuer, estimant que les éléments présentés ne suffisaient pas pour valider définitivement la situation financière du club.

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‎Cette décision ne constitue pas une sanction, mais elle envoie un signal fort. Concrètement, l’OM doit désormais fournir des garanties complémentaires afin de convaincre l’instance de contrôle de la solidité de son projet économique avant le début de la saison.

‎Frank McCourt face à une décision cruciale

‎Selon Florent Germain, journaliste de RMC, interrogé dans le Super Moscato Show, la situation impose une réaction rapide de l’actionnaire américain. D’après lui, Frank McCourt devra une nouvelle fois injecter des fonds pour sécuriser l’avenir du club et répondre aux exigences de la DNCG.

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‎Le journaliste estime même que sans cet effort financier, le risque d’une relégation administrative ne peut être totalement écarté. « Frank McCourt est obligé de remettre au pot. S’il ne remet pas au pot, l’OM va droit dans le mur. Si McCourt n’apporte pas de garanties, l’OM peut être menacé de relégation. C’est pour ça que McCourt va être obligé de le faire », prévient-il.

‎Un investissement colossal, mais des attentes toujours élevées

‎Depuis son arrivée à Marseille, Frank McCourt affirme avoir consacré des moyens considérables au développement du club. En juin 2025, l’homme d’affaires américain rappelait avoir investi 750 millions de dollars, soit environ 640 millions d’euros, tout en soulignant que son groupe familial ne disposait pas des ressources financières d’un État ou d’un fonds souverain.

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L’Olympique de Marseille n’est pas relégué aujourd’hui, mais le club doit encore convaincre la DNCG grâce à de nouvelles garanties financières. Les prochaines semaines seront déterminantes pour lever définitivement cette incertitude et permettre au projet sportif marseillais d’avancer sur des bases plus sereines.