OM : La folle promesse de McCourt pour sauver Marseille

L’OM et Frank McCourt abordent un tournant majeur après la décision de la DNCG, qui encadre la masse salariale et limite les indemnités de mutation du club phocéen. Pour éviter un scénario plus pénalisant, le propriétaire américain a pris un engagement financier fort qui pourrait peser lourd dans la stratégie marseillaise lors de ce mercato estival.

‎OM : La DNCG impose un cadre, McCourt répond présent

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‎Le verdict de la DNCG est désormais connu : Marseille devra évoluer avec une masse salariale encadrée et des restrictions concernant les indemnités de mutation. Une décision qui oblige les dirigeants olympiens à faire preuve d’une grande rigueur dans la gestion de leur effectif au cours des prochaines semaines.

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‎Selon RMC Sport, Frank McCourt a toutefois présenté des garanties financières destinées à couvrir un éventuel déficit si les objectifs de ventes fixés par le club n’étaient pas atteints. Cet engagement aurait permis à l’OM d’éviter des sanctions encore plus sévères et de préserver une certaine marge de manœuvre sur le marché des transferts.

‎Un mercato placé sous le signe des ventes

‎Cette décision modifie profondément les priorités de Marseille. Avant d’envisager de nouveaux renforts, le club devra générer des recettes importantes grâce aux départs de plusieurs joueurs à forte valeur marchande.‎ Toujours selon RMC Sport, Mason Greenwood reste le principal candidat à un transfert.

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L’AS Rome suit attentivement l’attaquant anglais, même si aucun accord définitif n’a encore été trouvé. Un élément complique d’ailleurs le dossier : Manchester United récupérera 40 % du montant d’une future vente, ce qui réduit considérablement le bénéfice direct pour l’Olympique de Marseille.

‎Une promesse qui dépasse le simple aspect financier

‎L’engagement de Frank McCourt envoie un signal fort. Depuis son arrivée à Marseille en 2016, le propriétaire américain a régulièrement soutenu financièrement son club lorsque la situation l’exigeait. Cette nouvelle garantie confirme sa volonté d’accompagner durablement le projet sportif malgré les contraintes économiques.

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‎Les restrictions imposées par la DNCG rendent les ventes indispensables pour retrouver une plus grande liberté sur le mercato. Outre Greenwood, des joueurs expérimentés comme Pierre-Emerick Aubameyang, Pierre-Emile Højbjerg ou Nayef Aguerd pourraient également alimenter ce chantier estival. Dans ce contexte, la promesse de Frank McCourt apparaît moins comme un simple chèque que comme un filet de sécurité destiné à préserver les ambitions marseillaises.