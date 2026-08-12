Mercato : Romelu Lukaku vers Fenerbahçe ça sent très bon !!!

Romelu Lukaku pourrait poser ses valises en Turquie dans les prochains jours. L’attaquant international belge, qui entame actuellement sa dernière année de contrat avec le SSC Napoli, est au cœur de négociations très avancées avec la direction de Fenerbahçe. Le club d’Istanbul serait prêt à débourser une somme avoisinant les 10 millions d’euros pour racheter les douze derniers mois de contrat du joueur belge .Une opportunité financière idéale pour l’écurie italienne, désireuse de rentabiliser le départ d’un joueur avec un gros salaire.

Une possible renaissance après une année gâchée par les pépins physiques

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Pour Romelu Lukaku, ce cap vers la Süper Lig s’apparente à une occasion en or de donner un nouveau souffle à sa carrière. Souvent contrarié par des blessures récurrentes la saison dernière sous les couleurs du Napoli avec seulement 68 minutes joués la saison dernière. En rejoignant le championnat turc, le buteur de 33 ans trouverait un environnement passionné et un contexte sportif idéal pour retrouver sa pleine condition physique, accumuler du temps de jeu et enfiler à nouveau les buts.

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Une armada pour conquérir le titre

En signant à Fenerbahçe, le Belge n’arriverait pas dans un projet de seconde zone. Le club stambouliote a bâti un effectif impressionnant taillé pour briller sur la scène nationale et européenne. L’arrivée du puissant avant-centre viendrait renforcer un secteur offensif d’une qualité exceptionnelle. Il évoluerait aux côtés de joueurs de grande qualité, à l’image de Mason Greenwood et Marco Asensio pour alimenter les attaques, mais aussi de Mattéo Guendouzi et N’Golo Kanté pour ratisser les ballons dans le cœur du jeu.

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Cette concentration de grands joueurs confirme les ambitions grandissante de Fenerbahçe pour la saison à venir. Avec un passeur d’exception comme Asensio et la percussion de Greenwood sur les ailes, Lukaku bénéficierait d’un soutien offensif optimal pour faire parler sa puissance athlétique et son sens du but dans la surface adverse.

Négociations en phase finale

Les discussions entre les différentes parties s’accélèrent à mesure que la fermeture du marché approche. Le projet sportif proposé par le club turc ainsi que le rôle central qu’il pourrait avoir tactiquement auraient fini par convaincre l’international belge de tenter l’aventure à Istanbul. Ca pourrait être un excellent coup pur le club turque mais également pour Lukaku les derniers détails sont encore à régler, si ce transfert se confirme et que la mayonnaise prend, les filets vous trembler plus d’une fois la saison prochaine.