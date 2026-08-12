AS Monaco : Fin de parcours imminente pour Paul Pogba sur le Rocher ?

L’histoire d’amour qui devait sceller le grand retour de « La Pioche » sur les pelouses de Ligue 1 touche déjà à sa fin. Selon les informations révélées par le quotidien Nice-Matin, l’AS Monaco s’apprête à mettre un terme définitif au contrat de Paul Pogba d’ici la clôture du mercato estival. Arrivé en Principauté dans le cadre d’un pari médiatique et sportif osé, le milieu de terrain international aura vécu une aventure très compliqué sur le rocher.

Un bilan plus que décevant

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Le retour de Paul Pogba sur le sol Français avait pourtant suscité un engouement immense. Auréolé de son titre de Champion du Monde 2018 avec l’équipe de France et récompensé par la distinction du « comeback de l’année » la saison passée, l’ancien joueur de la Juventus et de Manchester United incarnait un renfort d’expérience prestigieux pour le projet monégasque.

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Cependant, la réalité du terrain s’est montrée cruelle. Incapable de retrouver son niveau athlétique et miné par les pépins physiques à répétition, l’international français n’a jamais pu s’imposer dans l’effectif du Rocher. En tout et pour tout, le milieu de terrain n’a disputé que 6 petits matchs toutes compétitions confondues, pour une seule titularisation et seulement 115 minutes accumulées sur les pelouses de Ligue 1. Son bilan comptable reste totalement vierge avec 0 but inscrit et 0 passe décisive délivrée, confirmant ainsi un échec statistique flagrant .

Du statut de star au rôle de fantôme

L’attente entourant le joueur de 33 ans était colossale. Mais au lieu du leader charismatique espéré au cœur du jeu, l’AS Monaco a assisté aux apparitions d’un joueur emprunté, manquant de rythme et régulièrement touché par les blessures.

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L’incapacité de Pogba à enchaîner les séances d’entraînement à haute intensité a progressivement convaincu le staff technique et la direction que le joueur ne retrouverait plus l’exigence du très haut niveau professionnel. Hier Une nouvelle alerte musculaire survenue cet été au niveau de la cuisse gauche lors d’une petite opposition est venue rajouter de l’eau au moulin pour les dirigeants monégasques afin de résilier son contrat.

La fin de l’aventure actée avant septembre

Selon Nice-Matin, les dirigeants de l’AS Monaco ont acté la résiliation du contrat qui liait le joueur au club. Les négociations financières en cours visent à régler les derniers détails de ses indemnités de départ afin de libérer la masse salariale du club avant la fin du mercato.

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Pour l’AS Monaco, cette décision marque la volonté d’arrêter les frais dans ce dossier et de concentrer ses finances sur des profils plus fiables et immédiatement opérationnels pour la saison à venir. Quant à Paul Pogba, cet épisode remet clairement en doute la suite de sa carrière, alors que l’un des plus grands talents de sa génération se retrouve une nouvelle fois dans l’impasse.