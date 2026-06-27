Mercato : En pleine galère, l’OM dit non pour ces 3 départs

‎‎L’OM avance sur un mercato délicat, contraint par une situation financière délicate mais déterminé à préserver une partie de son ossature. Malgré la nécessité de vendre plusieurs éléments majeurs, trois joueurs bénéficient encore de la confiance totale de la nouvelle direction du club de Marseille.

‎Mercato OM : Une obligation de vendre qui bouleverse les plans de Marseille

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‎L’Olympique de Marseille n’aborde pas ce marché des transferts dans une position confortable. Les exigences économiques imposées au club obligent les dirigeants à alléger considérablement la masse salariale tout en générant d’importantes recettes grâce aux transferts.

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‎Cette réalité pousse la direction à envisager plusieurs départs de poids. Des cadres de l’effectif figurent parmi les joueurs susceptibles de quitter le Vélodrome, preuve que personne n’est réellement à l’abri lorsque l’équilibre financier devient une priorité absolue.

‎Trois profils restent au cœur du projet

‎Malgré ce contexte, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio tiennent à conserver un noyau solide. Timothy Weah, Facundo Medina et Amine Gouiri apparaissent aujourd’hui comme les joueurs les plus précieux aux yeux des du club. ‎Ce choix ne repose pas uniquement sur leur qualité sportive.

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Leur professionnalisme, leur connaissance de la Ligue 1 et leur implication quotidienne représentent des garanties importantes pour un club qui prépare une profonde reconstruction de son effectif. ‎Contrairement à certaines idées reçues, ces trois joueurs ne sont pas officiellement intransférables.

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En revanche, Marseille n’envisagera leur départ qu’en présence d’une offre exceptionnelle capable de compenser leur importance dans le projet sportif. Dans un mercato où chaque décision comptera, protéger quelques piliers pourrait s’avérer aussi stratégique que réussir les ventes attendues.