Mercato OM : Les mauvaises nouvelles s’enchaînent à Marseille

‎‎L’OM aborde un mercato estival sous très haute tension, avec l’obligation de rééquilibrer ses finances. Entre une masse salariale devenue encombrante et des joueurs difficiles à transférer, Marseille pourrait être contraint de réaliser des ventes à perte, une perspective qui nourrit déjà les inquiétudes.

‎Mercato OM : Une équation financière qui complique tous les dossiers

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‎L’Olympique de Marseille n’a plus vraiment le luxe de choisir son calendrier. Pour préserver son équilibre économique et répondre aux exigences de l’UEFA ainsi que de la DNCG, le club phocéen doit alléger sa masse salariale et générer des recettes grâce aux transferts. ‎Cette mission s’annonce pourtant bien plus complexe qu’il n’y paraît.

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Plusieurs cadres disposent de rémunérations très élevées, ce qui limite considérablement le nombre de clubs capables de les recruter. Cette réalité réduit le pouvoir de négociation de Marseille, désormais davantage en position de vendeur contraint que de décideur.

‎Alerte sur une situation préoccupante

‎Sur RMC, Jérôme Rothen estime que la marge de manœuvre de l’OM est extrêmement réduite. L’ancien international français ne cache pas son inquiétude : « Il y a des mecs qui émargent à 400-500 000€ par mois, même plus, donc forcément, quand tu réduis aussi drastiquement la masse salariale sur l’année d’après, tu es obligé de te séparer de ces joueurs-là. (…) Tu seras obligé de les brader. »

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‎Pour le consultant, le véritable problème dépasse même l’aspect financier. « Le problème de Marseille aujourd’hui, c’est que ce n’est pas au club de décider de ce que les joueurs vont faire », rappelle-t-il. Autrement dit, les contrats signés offrent aux joueurs une position de force qui complique toute stratégie de vente rapide.

‎Højbjerg et Kondogbia illustrent le casse-tête marseillais

‎Jérôme Rothen prend notamment l’exemple de Pierre-Emile Højbjerg pour démontrer les limites de l’OM. « Quand Hojbjerg te dit : « je veux aller en Italie ». Il ira en Italie s’il doit bouger. Il n’ira pas dans le Golfe. (…) Ils vont être obligés d’accepter une offre bien inférieure pour dégager son salaire », a-t-il expliqué.

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Un scénario qui pourrait faire perdre plusieurs millions d’euros au club. ‎Le consultant estime d’ailleurs que Geoffrey Kondogbia pourrait connaître une situation similaire. Cette lecture met en évidence une conséquence souvent sous-estimée des contrats généreux.

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Lorsqu’un club doit vendre dans l’urgence, ce sont les acheteurs qui dictent les conditions. C’est précisément ce risque qui menace aujourd’hui Marseille, dont le mercato pourrait être marqué par des départs moins lucratifs qu’espéré.