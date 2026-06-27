Mercato OM : Décision prise, un roc veut partir cet été !  

Un défenseur fustige son faible temps de jeu à l’OM et envisage de quitter le navire pendant ce mercato estival. Il cherche un nouveau point de chute pour se relancer.

Mercato OM : Un indésirable veut plier bagage

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CJ Egan-Riley et Marseille, c’est déjà fini. Fantomatique pour sa première saison, le défenseur anglais planifie son départ. L’OM, de son côté, pousse activement ses indésirables vers la sortie cet été. L’objectif est d’alléger la masse salariale et renflouer les caisses.

Arrivé libre de Burnley, le joueur de 23 ans n’a pas convaincu l’ancien coach Roberto De Zerbi. Son aventure marseillaise a sombré en avril dernier, lors d’un naufrage face à Monaco. Ce jour-là, l’attaquant Folarin Balogun l’a totalement humilié sur un but, action où le Marseillais s’est en plus blessé.

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Depuis ce match maudit, Egan-Riley a disparu des radars, alternant entre l’infirmerie et les tribunes. Face à cette situation, le défenseur central a décidé de prendre les devants. Il vient de changer d’agents en rejoignant l’écurie The Team pour se repositionner sur le marché britannique. Ce choix scelle discrètement son envie d’ailleurs.

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L’Anglais est lié à Marseille jusqu’en 2029. Sa valeur est estimée à 9 millions d’euros, une belle somme pour un joueur n’ayant disputé que 11 matchs de Ligue 1. Même si son départ ne soulagera pas fortement les finances de l’OM, sa vente représenterait une excellente opération comptable. Pour Marseille, l’opportunité est trop belle.