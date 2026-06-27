Mercato : L’OM déchire une offre XXL pour un cadre !  

Pas de chèque en bois pour l’OM. Marseille impose ses règles à Fenerbahçe pour le transfert de Mason Greenwood et exige des garanties solides.

Mercato OM : Marseille fixe ses exigences pour Greenwood !

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Marseille ne cédera rien sans sécurité. Selon le média turc Fanatik, l’OM réclame une garantie bancaire de Fenerbahçe pour Mason Greenwood. Cette caution doit couvrir 70 % du transfert. Pourquoi une telle fermeté ? Marseille veut boucler l’opération et éliminer le moindre risque d’impayé.

Cette prudence s’explique par un contexte financier ultra-tendu. En clair, l’Olympique de Marseille a besoin de sécuriser ses revenus. L’offre actuelle de Fenerbahçe est faible. Le club turc propose 35 millions d’euros, bonus inclus. Cette somme dérisoire reste très éloignée des exigences marseillaises. Les pensionnaires du Vélodrome veulent 50 à 55 millions d’euros (bonus inclus). La taxe Manchester United : 40 % de la vente reviendront aux Red Devils.

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Marseille refuse de brader son attaquant anglais, qui reste son principal actif offensif. Puisqu’il faut reverser près de la moitié du gâteau à Manchester, gonfler l’indemnité devient une obligation. Fenerbahçe n’est pas seul sur le coup. L’AS Roma surveille l’Anglais de très près. La Louve veut muscler son attaque. Si les Turcs traînent les pas, Rome passera à l’offensive. Seul problème : le club romain doit d’abord vendre pour acheter.

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Au-delà du terrain, ce dossier conditionne l’avenir financier de l’Olympique de Marseille. Le club doit absolument équilibrer ses comptes. La DNCG vient d’ailleurs de frapper en encadrant la masse salariale et les indemnités de mutation du club. L’optimisation de cette vente majeure est donc devenue une priorité. Pour l’instant, le dialogue continue, mais le fossé demeure immense. Marseille s’accroche à ses garanties. Fenerbahçe, de son côté, tente désespérément de faire baisser les prix.