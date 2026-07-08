Cristiano Ronaldo au PSG : retour sur des années de rumeurs jamais concrétisées

Pendant plusieurs années, le nom de Cristiano Ronaldo est régulièrement revenu dans l’actualité du mercato du Paris Saint-Germain, sans qu’aucun transfert ne se concrétise. Cette page rassemble les éléments factuels de ce feuilleton pour donner une vision claire de ce dossier.

Ce que l’on sait

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Entre 2018 et 2023, plusieurs vagues de rumeurs ont associé Cristiano Ronaldo au PSG, notamment lors de son départ du Real Madrid, puis pendant son passage à la Juventus, et enfin autour de son transfert à Al-Nassr. Ces spéculations ont donné lieu à de nombreux articles évoquant un intérêt du club parisien, des contacts supposés ou des conditions financières. Aucun de ces scénarios ne s’est concrétisé : Cristiano Ronaldo n’a jamais rejoint le PSG.

Pourquoi cette page

De nombreux articles publiés au fil des années traitaient de ce même feuilleton sous des angles très proches. Afin d’offrir une information plus claire et à jour, ces contenus ont été regroupés au sein de cette page de synthèse.

Mise à jour

Page publiée le 8 juillet 2026. Le dossier est considéré comme clos, Cristiano Ronaldo évoluant depuis 2023 à Al-Nassr.