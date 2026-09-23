Accueil - Classement Ligue 1 - Meilleur buteur de Ligue 1 : cinq joueurs à 4 buts après 5 journées

À la trêve internationale, personne ne se détache dans la course au titre de meilleur buteur de Ligue 1. Après cinq journées, Paris Brunner (Monaco), Ferran Torres (PSG), Kamory Doumbia (Brest), Amine Gouiri (OM) et Lassine Sinayoko (Paris FC) partagent la tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec quatre réalisations chacun. Huit joueurs suivent à une longueur.

Qui est le meilleur buteur de Ligue 1 après 5 journées ?

Le décompte arrêté au soir du Classique, le 20 septembre, et publié par Maxifoot, ne permet pas de désigner un leader unique. Les cinq attaquants à quatre buts viennent de clubs aux trajectoires opposées : Monaco et le Paris FC occupent la première et la troisième place du championnat, Brest pointe au 11e rang et l’OM au 17e.

Joueur Club Buts Paris Brunner AS Monaco 4 Ferran Torres PSG 4 Kamory Doumbia Stade Brestois 4 Amine Gouiri OM 4 Lassine Sinayoko Paris FC 4 Cameron Archer AJ Auxerre 3 Ernest Nuamah OL 3 Estéban Lepaul Stade Rennais 3 Adil Bourabaa Le Mans FC 3 Louis Mafouta Le Mans FC 3 Casper Tengstedt Toulouse FC 3 Marquinhos PSG 3 Florian Thauvin RC Lens 3

Le peloton à trois buts mélange des profils inattendus. Le Mans FC, promu cet été, y place deux joueurs avec Adil Bourabaa et Louis Mafouta. Marquinhos, défenseur central et capitaine du PSG, y figure aussi après son but de la victoire au Vélodrome.

Le Mans, de retour en Ligue 1 après seize ans d’absence, a déjà trouvé deux buteurs réguliers : Bourabaa et Mafouta totalisent six buts à eux deux, pour un bilan de six points. Au Paris FC, Lassine Sinayoko, recruté cet été, porte une équipe installée sur le podium avec 11 points, à égalité avec l’OL et à deux longueurs de Monaco. Kamory Doumbia fait figure d’exception : ses quatre buts n’empêchent pas Brest de stagner au 11e rang avec cinq points.

Que pèsent les buts de Ferran Torres et Gouiri dans le classement des buteurs ?

Ferran Torres a ouvert le score du Classique à la 66e minute, avant l’égalisation d’Ángel Gomes et le but décisif de Marquinhos (1-2). L’Espagnol, souvent utilisé en cours de match, a rejoint le groupe de tête sans être un titulaire indiscutable.

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Le cas Gouiri est différent. Ses quatre buts ne suffisent pas à sortir Marseille de la zone rouge, avec trois points seulement après cinq matchs et une crise qui secoue le club. À Monaco, Paris Brunner profite au contraire d’une équipe leader avec 13 points.

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Pourquoi Thauvin et Lepaul sont-ils à surveiller ?

Florian Thauvin avait lancé la saison plus vite que tout le monde, avec trois buts dès les deux premières journées. Le Lensois n’a plus marqué en championnat depuis, pendant que le RC Lens glissait à la 15e place. Estéban Lepaul, lui aussi à trois buts, a gagné sa première convocation en équipe de France avec Zinédine Zidane.

Un rythme de quatre buts en cinq matchs mènerait à environ 27 buts sur une saison de 34 journées.

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Quels matchs pour les buteurs lors de la 6e journée ?

La reprise, du 9 au 11 octobre, offre quelques duels directs. Lens reçoit l’OL de Nuamah le vendredi, le PSG de Ferran Torres accueille les deux buteurs du Mans le samedi, et Monaco reçoit le Toulouse de Casper Tengstedt le même soir. Doumbia jouera à domicile contre Angers, Sinayoko à Lorient, et Gouiri se déplacera à Troyes le dimanche. Le classement complet du championnat est à suivre sur notre page Ligue 1.