Accueil - Mercato OM - OM : La date de retour de Kondogbia et Nnadi est enfin connue

Après plusieurs semaines d’absence, Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi se rapprochent d’un retour. Les deux milieux de terrain de l’OM devraient être disponibles pour la reprise du Championnat face à Troyes.

OM : Kondogbia et Nnadi voient enfin le bout du tunnel ?

L’infirmerie de l’Olympique de Marseille commence progressivement à se vider. L’entraîneur Bruno Genesio doit composer depuis de longues semaines avec un groupe restreint. Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi étant éloignés des terrains depuis la fin du mois d’août. Ils se sont blessé lors de la défaite à Monaco (2-0), comme nous vous l’indiquons sur Foot sur7.

Geoffrey Kondogbia est touché aux muscles. Tandis que Tochukwu Nnadi est victime d’une alerte au genou. Ces deux milieux de terrain ont cruellement manqué à une formation marseillaise en grande difficulté en championnat. Les Phocéens restent sur cinq défaites en six matchs, toutes compétition confondues. Ils pointent à la 17eme place de Ligue 1 et sont relégables après cinq journées.

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L’OM aura besoin de forces vives pour tenter de sortir de cette mauvaise passe. Et ça tombe bien puisque Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi voient enfin le bout du tunnel. RMC Sport rapporte que les deux joueurs ont franchi des étapes importantes dans leur processus de guérison. Ils sont désormais tout proches d’un retour à la compétition.

🚨 L'OM espère récupérer Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi pendant la trêve internationale.



[🥇@RMCsport] — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 22, 2026

À quelle date précise espérer leur retour dans le groupe ?

La période de convalescence pour Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi touche à sa fin. Même si le coach de l’Olympique de Marseille avait prudemment évité de fixer un calendrier pour leur retour. Bruno Genesio déclarait : « Kondo est toujours en réathlétisation. Tochu va mieux. Je n’aime pas donner de délai, parce qu’il faut aviser au jour le jour sur des blessures musculaires. On verra s’il reprend d’ici à la trêve, ou après, déclarait Bruno Genesio à la veille de la défaite à Rennes (1-0) ».

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L’horizon est à présent plus net. RMC Sport assure que Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi, sauf rechute de dernière minute, devraient être sortis de l’infirmerie durant la trêve internationale. Leur retour à l’entraînement est ainsi programmé pour le mois d’octobre.

Quel impact ces retours vont-ils avoir sur l’entrejeu de l’OM ?

Les supporters de l’Olympique de Marseille pourraient ainsi revoir les deux milieux sous le maillot ciel blanc dès le 11 octobre prochain, à l’occasion d’un déplacement à Troyes en championnat. Le timing idéal, puisque cette rencontre sera suivie quatre jours plus tard, par la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa.

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Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi seront des renforts bienvenus pour Bruno Genesio. L’entraîneur de l’OM a dû faire face à un mercato estival complètement bloqué dans le sens des arrivées et un dégraissage massif de son équipe. Il va d’ailleurs s’entretenir cette semaine avec sa hiérarchie en vue de relancer la machine phocéenne.