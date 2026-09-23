Accueil - LOSC - Mercato LOSC : Le milieu Gjivai Zechiël s’éloigne de Lille

Le LOSC avait fait de Gjivai Zechiël sa priorité au milieu lors du mercato estival. Mais Feyenoord Rotterdam a déchiré l’offre des Dogues et a gardé sa pépite. L’agent du joueur s’est prononcé sur ce dossier.

Mercato LOSC : Gjivai Zechiël encore sur les tablettes de Lille ?

Alors que les rideaux sont désormais tirés sur la fenêtre estivale des transferts, un dossier continue d’alimenter les conversations du côté du LOSC, selon CaughtOffside. Il s’agit du crack Gjivai Zechiël, le jeune milieu de terrain néerlandais de 22 ans. Son agent vient de sortir du silence pour apporter un éclairage sur la piste lilloise.

L’état-major du LOSC avait placé l’international espoir au sommet de sa liste de priorités afin de renforcer son entrejeu. Dès le mois de juillet, les dirigeants nordistes sont passés à l’action. Ils ont soumis plusieurs offres concrètes. Le profil du joueur séduisait la cellule de recrutement du LOSC. De son côté, le clan Zechiël voyait d’un bon œil ce mouvement vers la Ligue 1, surtout après une période de prêts successifs au Sparta Rotterdam puis au FC Utrecht.

Feyenoord Rotterdam bloque le transfert de Gjivai Zechiël à Lille ?

Toutefois, la position du Feyenoord Rotterdam a totalement bloqué l’opération. Le club néerlandais a fermé la porte à un départ. Le milieu de terrain est en pleine forme et peut aider le club cette saison. L’agent du joueur s’est confié récemment au micro d’ESPN pour narrer cette séquence agitée. Il explique la détermination de Lille face au refus catégorique de Rotterdam.

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Cette intransigeance a d’abord généré des tensions et de la frustration chez le joueur. En effet, l’entourage du milieu doutait initialement de son temps de jeu sous les couleurs de son club formateur. Les premiers échanges avec la direction sportive furent froids et complexes.

Néanmoins, la situation s’est progressivement décantée grâce à la diplomatie interne. L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst a joué un rôle important dans ce retournement de situation. Le technicien a su trouver les mots justes pour rassurer son joueur. Il lui a garanti un traitement équitable et une vraie chance d’exister dans l’effectif.

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Gagné par cette confiance, Zechiël a retrouvé toute sa sérénité sur le terrain. La suite a donné pleinement raison au club batave. Le milieu de terrain réalise un début de saison remarquable. Ses statistiques sont solides : 5 buts inscrits et 4 passes décisives distribuées en seulement 8 rencontres officielles. Gjivai Zechiël met tout le monde d’accord aux Pays-Bas.

Le LOSC jette l’éponge pour Gjivai Zechiël ?

Face à de telle situation, le LOSC a dû renoncer et se rabattre sur le Danois Maurits Kjærgaard, recruté en provenance du RB Salzbourg. Le Danois de 23 ans a donc rejoint le Nord pour occuper ce rôle. Mais avant de finaliser cette opération, Lille avait longtemps tenté d’obtenir la signature de Gjivai Zechiël.

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Les Dogues avaient dégainé une offre de 17 millions d’euros pour déloger le milieu de terrain. Mais les dirigeants néerlandais ont décliné cette proposition. De son côté, Le Néerlandais a scellé son avenir en prolongeant son bail avec Rotterdam jusqu’en 2029. Il a dans la foulée honoré sa première convocation avec les Oranjes. Sur Transfertmarkt, il vaut 10 millions d’euros.

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Désormais, le rêve lillois semble définitivement envolé. La concurrence est devenue très rude. Selon les informations du média anglais CaughtOffside, les cadors de Premier League sont déjà entrés dans la danse pour le mercato hivernal. Arsenal et Chelsea suivent très attentivement l’évolution du prodige. Lille voit ainsi s’éloigner une cible prioritaire, devenue trop chère et trop courtisée pour le championnat de France.