Accueil - As Monaco - AS Monaco : Filipe Luis met la pression à Paris Brunner après Lens

L’AS Monaco séduit en ce début de saison grâce notamment à un Paris Brunner totalement intenable. Vendredi soir, le club monégasque a battu le RC Lens (2 à 1) dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Après le match, l’entraîneur monégasque, Filipe Luis, a lancé un message fort à son attaquant allemand.

Filipe Luis trop exigeant avec Paris Brunner ?

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Grâce à une réalisation de Paris Brunner, l’AS Monaco a battu le RC Lens à domicile dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Après la rencontre, Filipe Luis a été interrogé par Ligue 1+ sur la nouvelle prestation réussie de l’ancien attaquant du Cercle Bruges.

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Cantonné au banc de touches la saison dernière avec une seule titularisation en championnat et une fin d’exercice marquée par une blessure à l’ischio, l’international espoir allemand est aujourd’hui l’un des grands gagnants de l’arrivée de Filipe Luis sur le banc de l’ASM.

Titularisé à chacune des rencontres du club de la Principauté depuis le début de la saison, le natif de Dortmund s’est rendu indispensable aux côtés de Matthis Abline et au détriment de Folarin Balogun, resté à Monaco après l’échec de son transfert à Everton.

Au centre d’une récente polémique après sa célébration contre le RC Strasbourg, Paris Brunner s’installe tout en haut du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 avec 4 buts en 5 matchs. Des chiffres flatteurs, mais son coach pense qu’il peut encore mieux faire s’il s’en donne véritablement les moyens.

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En conférence de presse, Filipe Luis a confié : « Cela dépend de ses ambitions, mais il a les qualités pour en inscrire encore beaucoup cette saison. Vu la qualité qu’il montre depuis le début, et comment il est impliqué, c’est un joueur totalement différent de ma première semaine ici. Il a beaucoup de confiance en lui maintenant, mais aussi une énergie impressionnante et il conserve cette passion qui le caractérise. J’adore ça ! Ensuite, cela dépend de ses ambitions encore une fois, mais quand je le vois, je sens qu’il a faim. Encore une fois, cela ne dépend que de lui désormais. »

Débarqué en Ligue 1 à l’été 2025 contre un chèque de 4 millions d’euros, Brunner ne vaut actuellement que 1,5 million d’euros, selon Transfermarkt, tandis que Fotmob estime sa valeur marchande à 2,4 millions d’euros.

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Une valorisation encore bien faible, mais qui pourrait rapidement grimper dans les prochains mois s’il continue sur sa lancée. L’AS Monaco pourrait donc empocher un très gros chèque pour une future vente.