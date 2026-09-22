Accueil - Classement Ligue 1 - Ligue 1 : Les tops et les flops de ces cinq premières journées

Alors que les clubs de Ligue 1 entament leur première trêve internationale, il est temps de nommer les tops et les flops de ces cinq premières journées. Certaines équipes ont très bien démarré leur saison ; d’autres, à l’inverse, ont connu un premier mois de compétition compliqué.

Quels clubs ont crevé l’écran en ce début de saison ?

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Comme le relate le média Eurosport, l’AS Monaco est leader de Ligue 1 et fait évidemment partie des équipes en forme de ce début de saison. Toujours invaincu à l’issue de cette 5e journée (L1, C4), Monaco réalise une entame de championnat exceptionnelle. Les Monégasques se sont déjà offert le scalp de Marseille (2‑0), du PSG (1‑2), et plus récemment du RC Lens, vendredi dernier, à Louis‑II (2‑1).

Arrivé l’été dernier à la tête du club de la Principauté, Filipe Luís incarne parfaitement le renouveau de l’ASM. Le technicien brésilien peut compter sur son attaquant providentiel Paris Brunner, déjà auteur de 6 buts toutes compétitions confondues.

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Deuxième du championnat, à deux points du leader monégasque, on retrouve l’Olympique Lyonnais. Large vainqueur du Stade Rennais le week-end dernier (4‑0), l’OL n’a toujours pas connu la défaite en championnat. Malgré quelques prestations décevantes face au Havre (1‑1), puis contre le Paris FC (0‑0), les Gones ont su faire preuve de caractère pour redresser la barre. Après son élimination précoce en barrage de la Ligue des champions, les Lyonnais se sont ressaisis et ont bien démarré leur parcours en Ligue Europa à Anderlecht (1‑2).

Enfin, comment ne pas oublier de mentionner le Paris FC dans les tops de la Ligue 1. Victorieuse de Strasbourg, samedi après‑midi, à Jean‑Bouin, l’équipe entraînée par Liam Rosenior se positionne à la 3e place du classement, à égalité de points avec le dauphin lyonnais. Le PFC est récompensé de son mercato astucieux, illustré par l’arrivée de Lassine Sinayoko, qui fait le plus grand bien à l’attaque parisienne. Le club parisien compte jouer les premiers rôles cette année.

Quelles équipes ont manqué le coche en cette entame d’exercice ?

Après un début de saison mouvementé en interne, le RC Lens figure logiquement parmi les équipes qui déçoivent dans cette édition 2026‑2027. Dixième du classement avant le début de cette 5e journée, les Lensois ont vécu une semaine très particulière.

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Le 15 septembre dernier, à la surprise générale, la direction lensoise a décidé de limoger Dino Toppmöller, trois mois seulement après son arrivée. Son successeur, Yannick Cahuzac, a connu un premier match compliqué sur le banc lensois. Les Sang et Or ont été défaits 2-1 à Monaco dans les toutes dernières minutes. À présent 15e de Ligue 1, le technicien corse devra vite trouver la bonne formule pour redonner de l’élan à une équipe en plein doute.

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Relégable avec trois points au compteur, l’Olympique de Marseille connaît un début de saison cauchemardesque. Battus lors du Classique face au PSG au Vélodrome, les Marseillais n’ont pas fait réussi à créer l’exploit et paient logiquement leur manque d’investissement. Dimanche dernier, l’équipe de Bruno Genesio a enchaîné un cinquième revers d’affilée, toutes compétitions confondues. Sur ces cinq défaites, l’OM a encaissé douze buts pour seulement quatre buts inscrits. La crise est totale sur la Canebière.

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Sans surprise, la lanterne rouge de la Ligue 1, Le Havre, complète ce top 3. Les hommes de Didier Digard n’ont toujours pas gagné le moindre match depuis le début du championnat et ne comptent que deux petits points au compteur. Malgré son mercato actif (11 recrues), les Havrais manquent cruellement d’efficacité dans le dernier geste. Prolongé cet été, l’ancien technicien de Nice garde néanmoins la confiance de sa direction.

Quelle est l’équipe surprise de la Ligue 1 ?

De retour dans l’élite du football français, Le Mans est la grande surprise de ce premier mois de compétition. En effet, les hommes de Patrick Videira ont déjà engrangé six points lors de ces cinq premiers matchs. Les Manceaux ont renoué avec la victoire le week-end dernier, à la MMArena, face à Lorient (2‑1). Sa dernière victoire en Ligue 1 remontait au 15 mai 2010.

Comme durant chacune de ces rencontres, Le Mans propose un jeu attractif avec l’envie de se projeter vite vers l’avant dès la récupération du ballon. Auteur d’un bon début de saison, le promu défiera le Paris Saint-Germain lors de la reprise du championnat le 10 octobre prochain, avec l’ambition de créer la sensation face au double champion d’Europe.

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Les résultats et le classement complet de la Ligue 1 est disponible sur notre page Classement Ligue 1 2026/2027.