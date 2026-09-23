Accueil - PSG mercato - PSG : La Cour confirme le procès d’Hakimi, son avocat réagit

Achraf Hakimi sera bien jugé pour viol. La Cour de cassation a confirmé ce mercredi son renvoi en procès. Son avocate a commenté cette décision et « compte rétablir la vérité ».

Pourquoi Achraf Hakimi est-il renvoyé en procès ?

L’affaire Achraf Hakimi se poursuit. L’AFP rapporte que la Cour de cassation a rejeté le recours du latéral droit du Paris Saint-Germain. Elle confirme ainsi son renvoi en procès devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine. Rappelons que l’international marocain avait été mis en examen en mars 2023.

Une jeune femme rencontrée sur Instragram l’accusait de viol à son domicile. Celle-ci se serait rendue chez lui dans un VTC commandé par le joueur le 24 ans février 2023. Elle s’est rendue le lendemain au commissariat pour expliquer qu’elle avait été victime d’attouchement sans son consentement avant d’être violé.

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Achraf Hakimi avait vu la chambre d’instruction de la cour d’appel de Versailles valider ce renvoi. Le footballeur de 27 ans, en épuisant cette ultime voie de recours au sein du système judiciaire français, s’achemine donc vers la tenue d’un procès public.

Quelles sont les réactions de la défense face cette décision ?

Achraf Hakimi subit un premier revers devant la Justice. Il continue cependant de nier fermement l’ensemble des faits qui lui sont reprochés depuis le premier jour. Son avocat Maître Fanny Colin a immédiatement réaffirmé la volonté inflexible de son client. Le défenseur du Paris SG compte se défendre coute que coûte lors de l’audience à venir.

🚨🚨 OFFICIEL ! ACHRAF HAKIMI 🇲🇦 SERA BIEN JUGÉ POUR VIOL ! ⚖️



La Cour de cassation a confirmé son renvoi devant une cour d’assises.



🗞️ source judiciaire à l’AFP pic.twitter.com/TZhrCWh7Wb — Actu Foot (@ActuFoot_) September 23, 2026

Maître Fanny Colin pointe notamment du doigt : « de graves obstructions de la partie civile à la manifestation de la vérité ». Dans des propos rapportés par RMC Sport, elle dénonce « des messages équivoques ou encore des refus de se soumettre à certains examens médicaux qui auraient permis d’innocenter Monsieur Hakimi ».

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La défense estime que le fond du dossier n’ayant pas été jugé par la Cour de cassation, le procès constituera la véritable arène pour débattre contradictoirement des éléments présentés et démontrer l’innocence du joueur du PSG dans cette affaire de viol.

Comment la partie civile accueille-t-elle cette décision ?

Du côté de la plaignante, la décision de Justice est perçue comme une consécration après des années de procédure. La victime, représentée par Maître Rachel-Flore Pardo et Maître Bertrand Périer, a exprimé sa ferme détermination à obtenir justice.

L’avocate de la partie civile explique à l’AFP : « après trois ans et demi de combat judiciaire, après avoir été calomniée et traînée dans la boue par la défense d’Achraf Hakimi, ma cliente est déterminée à obtenir justice, elle se battra jusqu’au bout».

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La plaignante espère désormais que le procès contribuera à briser le silence et à faire avancer la lutte contre les violences sexuelles au sein de la société. Y compris dans l’univers du football professionnel.