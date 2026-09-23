Accueil - Mercato OM - OM en crise : les dirigeants vont enfin prendre la parole

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Quatre défaites en cinq journées de Ligue 1 et un OM en crise : la direction marseillaise devrait sortir du silence pendant la trêve internationale. Selon La Minute OM, elle compte s’exprimer sur les finances du club, sa stratégie et ses ambitions.

Pourquoi l’OM choisit ce moment pour parler

La défaite contre le PSG (1-2), dimanche 20 septembre au Vélodrome, a porté à cinq la série de revers consécutifs toutes compétitions confondues, dont quatre en Ligue 1. La coupure internationale laisse aux dirigeants le temps de répondre aux questions qui s’accumulent autour du club, et c’est pendant cette trêve qu’ils devraient prendre la parole, d’après La Minute OM.

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Le nom du dirigeant qui s’exprimera n’a pas encore été rendu public. Frank McCourt, le propriétaire américain du club depuis 2016, pourrait intervenir lui-même. Le nom de Stéphane Richard circule aussi.

OM en crise : ce que les supporters attendent de la direction

Le premier sujet porte sur les moyens de l’OM. L’été s’est soldé par plusieurs départs et aucune arrivée, et la direction devra expliquer ce choix si elle veut rendre lisible sa stratégie sportive et économique.

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Bruno Genesio a lui aussi fait monter la pression. Après le Classique, l’entraîneur marseillais a lâché en conférence de presse : « Ce n’est pas normal que l’OM soit dans cette situation. » Selon Eurosport, il a aussi jugé que se satisfaire de défaites honorables n’était « pas acceptable », et indiqué qu’il échangerait avec sa direction pendant la trêve.

Son avenir sur le banc s’est invité dans la discussion. Interrogé sur une éventuelle démission, le technicien a répondu : « Il n’y a pas l’idée de démissionner. » Il a reconnu que les entraîneurs restaient « liés, nous aussi, aux performances et aux résultats », avant d’ajouter : « Pour l’instant, je n’en suis pas là. Je vais digérer cette défaite. »

Classement de l’OM : le bilan après cinq journées

L’OM n’a gagné qu’un seul de ses cinq premiers matches de Ligue 1 et reste sur quatre défaites consécutives en championnat. Avec 3 points, le club est 17e et aborde la trêve en zone de relégation. Le championnat ne reprendra que le 3 octobre, après les matches de Ligue des nations.

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Philippe Diallo relativise pourtant le Classique. Dans les colonnes de La Provence, le président de la Fédération française de football a estimé que Marseille n’avait « pas fait un mauvais match contre Paris » et qu’il pouvait retrouver une place conforme à ses ambitions. « Marseille fait partie intégrante de l’histoire de notre football. Le championnat de France a donc besoin d’un Marseille fort ». De passage à Aix-en-Provence, il a ajouté : « Il va falloir reconstruire, c’est dans l’intérêt des supporters de l’OM mais plus largement de tout le football français car il a besoin d’un OM qui joue le haut du tableau. »

Ce que la prise de parole de McCourt ou Richard peut changer

Pour un OM en crise, une intervention de la direction ne fera pas arriver de recrues et ne changera rien au classement. Elle peut en revanche dire clairement de quel budget dispose le club, quels objectifs sont fixés pour la saison et si Genesio garde la confiance de ses dirigeants.

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Le terrain donnera vite son verdict. Au retour de la trêve, l’OM se déplace à Troyes, puis affronte Angers, deux rencontres où Marseille devra prendre des points pour sortir de la zone rouge.

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