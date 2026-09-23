Accueil - FOOT MONDE - Turquie-France : heure, chaîne et compos du premier match de Zidane

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Le premier match de Zinédine Zidane sur le banc des Bleus se joue ce vendredi 25 septembre, loin du Stade de France. Turquie-France ouvre la campagne de Ligue des nations 2026-2027 à 20h45, au Kocaeli Stadyumu d’Izmit, avec une diffusion sur TF1. Deux mois après la demi-finale perdue contre l’Espagne à la Coupe du monde, l’équipe de France repart avec un nouveau sélectionneur, cinq joueurs jamais appelés et Kylian Mbappé toujours capitaine.

Turquie-France : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Le coup d’envoi est prévu à 20h45 heure française, soit 21h45 sur place. TF1 diffuse la rencontre en clair, avec une prise d’antenne à 20h35, et le match est aussi proposé en streaming sur TF1+.

Turquie-France lance un enchaînement de quatre matchs en dix jours dans le groupe A1 de la Ligue A. Les Bleus iront ensuite en Belgique le 28 septembre, avant de recevoir l’Italie au Stade de France le 2 octobre, puis de nouveau la Belgique le 5 octobre.

Quelle équipe de France pour le premier match de Zidane ?

Zidane a dévoilé sa liste de 23 joueurs le 18 septembre. Guillaume Restes (Toulouse), Andy Diouf (Inter Milan), Jérémy Jacquet (Liverpool), Lucas Da Cunha (Côme) et Estéban Lepaul (Stade Rennais) découvrent la sélection. « Tout a été pensé pour avoir le meilleur équilibre possible. C’est un travail minutieux que nous aimons faire », a expliqué Zinédine Zidane, sélectionneur de l’équipe de France, lors de sa conférence de presse relayée par la FFF.

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La liste a déjà bougé. Touché aux adducteurs, Warren Zaïre-Emery a déclaré forfait le 21 septembre et Maghnes Akliouche le remplace. Le milieu du PSG compte dix sélections et un but, marqué contre l’Azerbaïdjan en novembre 2025.

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William Saliba, blessé, manque à l’appel, tout comme Marcus Thuram et N’Golo Kanté. Sur le cas d’Aurélien Tchouaméni, le sélectionneur a été direct : « Aurélien s’est pratiquement arrêté deux mois. Il n’a disputé qu’un match comme titulaire. » Pour Kanté, il a mis en avant l’âge : « Pour Karim comme pour N’Golo, je les apprécie énormément et je suis admiratif de leur carrière mais ils ont un certain âge aujourd’hui. »

D’accord avec le onze probable de l’équipe de France ?

Pour Turquie-France, la composition probable place Mike Maignan dans les buts, derrière une défense Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert. Manu Koné et Adrien Rabiot formeraient le double pivot, avec Olise, Cherki et Mbappé en soutien d’Ousmane Dembélé.

Que vaut la Turquie de Vincenzo Montella ?

Quart de finaliste de l’Euro 2024, la Turquie sort d’un Mondial raté. La sélection de Vincenzo Montella a été éliminée dès la phase de groupes après deux défaites contre l’Australie (0-2) et le Paraguay (0-1), avant de battre les États-Unis 3-2 pour l’honneur.

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Pour Turquie-France, Montella devra se passer de Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız et Mert Müldür, blessés, et n’a pas retenu Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü ni le gardien Mert Günok. Arda Güler, Orkun Kökçü et Kerem Aktürkoğlu restent ses principales armes offensives.

Le onze turc probable s’articule autour d’Uğurcan Çakır dans les buts, d’une défense à quatre Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı et d’un milieu Kökçü, Salih Özcan. Devant, Oğuz Aydın, Arda Güler et Aktürkoğlu évolueraient derrière Barış Alper Yılmaz, seul en pointe.

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Avant ce Turquie-France, les Bleus gardent un mauvais souvenir de leur dernier voyage en Turquie. En juin 2019, en qualifications pour l’Euro 2020, les champions du monde de Didier Deschamps avaient été battus 2-0 à Konya. Le match retour, en octobre à Saint-Denis, s’était terminé sur un nul 1-1. Zidane débute donc face à une équipe invaincue lors de ses deux dernières confrontations avec la France. Retrouvez toute l’actualité des sélections nationales sur Foot Sur 7.