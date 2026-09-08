Yaya Touré défie le PSG : l’Ivoirien seul coach africain sur un banc de D1 en Europe

Lorsqu’on évoque le nom de Gnégnéri Yaya Touré, on pense au joueur de 1,93 m qui a arpenté les milieux de terrain de l’AS Monaco, du FC Barcelone et de Manchester City. Mais à 43 ans, c’est l’entraîneur du Slovan Bratislava, présentement le seul coach d’origine africaine sur le banc de l’élite européenne, que va affronter le PSG de Luis Enrique mercredi.

Une première pour un entraîneur africain

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C’est depuis le 13 juin 2026 que l’Ivoirien a pris les commandes du Slovan Bratislava. Dès le 27 août de cette même année, il est devenu le premier entraîneur africain à qualifier un club pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Et ce mercredi, il sera le premier coach africain à affronter le PSG, le champion en titre de la Ligue des champions.

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Avant de prendre le poste d’entraîneur principal de Bratislava, Yaya a multiplié les postes d’entraîneur adjoint dans plusieurs clubs. Il a commencé sa nouvelle vie d’entraîneur sur le banc de l’Olimpik Donetsk avant de filer en Russie à l’Akhmat Grozny. Gnégnéri se forme par la suite à Tottenham Hotspur une saison avant d’être bombardé adjoint au Standard de Liège puis à la sélection de l’Arabie saoudite. Maintenant en poste d’entraîneur principal à Slovan Bratislava, il réalise un début de saison canon.



Au terme d’un barrage remporté en prolongation à Celje, le Slovan Bratislava validait son billet pour la phase de ligue de la C1. Avant lui, aucun technicien africain n’avait conduit une équipe jusqu’à ce stade de la compétition.

La fierté africaine de Yaya Touré

La réaction de l’Ivoirien : « Fier de mes joueurs, du staff, du club et de nos supporters. Fier de participer ensemble à la Ligue des champions. Fier d’être Africain. » Le troisième mot résume ce que la soirée signifie pour un continent dont les entraîneurs restent rares sur les bancs européens, y compris dans les championnats dits secondaires.

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Saburtalo Tbilissi éliminé au premier tour de qualification (2-0 à l’aller, 1-1 au retour), le club suédois Mjällby battu à deux reprises (2-1 puis 2-0), enfin le NK Celje sorti au barrage après un nul 1-1 à Bratislava et une victoire 2-1 obtenue en Slovénie après prolongation donnent des couleurs d’une carrière d’entraîneur à celui qui a déjà porté celle d’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Sur ses dix premiers matchs officiels, le nouveau coach a affiché huit victoires pour deux nuls. Très loin donc de son prochain adversaire, le PSG, qui surprend par son mauvais début de saison.

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Le tirage du 28 août à Madrid a épargné à Yaya Touré de croiser ses deux anciens clubs le FC Barcelone et Manchester City. Mais le Slovan va en revanche défier le PSG et l’Inter Milan qui sont parmi ses huit adversaires. S’il est pratiquement certain que cet homme habitué aux grosses affiches ne sera pas impressionné par la taille de ses adversaires, on ignore pour l’heure ce qu’il en sera pour ses joueurs.

Ce qu’il a dit en arrivant à Bratislava

Lorsque le Slovan a annoncé sa nomination le 13 juin 2026, pour un contrat de trois ans, Yaya Touré, avant de s’installer sur le banc le 16 juin pour succéder à Vladimír Weiss père, a lâché : « Nous voulons être dominants, agressifs et proactifs. J’apprécie cette opportunité dans un grand club, que j’ai vu récemment jouer la Ligue des champions contre Manchester City. »

Le club slovaque avait effectivement croisé son ancienne équipe en 2024, pour une correction 0-4 à domicile. Mais sous sa coupe, c’est une équipe vraiment agressive qui s’exprime journée après journée. 4e au classement, Bratislava compte 4 victoires et 2 défaites en Corgoň Liga.

De Sol Beni aux Éléphants, le joueur avant l’entraîneur

Yaya Touré est né le 13 mai 1983 à Bouaké avant de rejoindre la plus grande ville de la Côte d’Ivoire, Abidjan, pour se former à l’ASEC Mimosas, dans une académie qui a fourni au football ivoirien, deux décennies durant, les meilleurs joueurs du pays.

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L’académie de l’ASEC, montée par Jean-Marc Guillou dès 1990, a fabriqué une génération entière de footballeurs, dont les frères Touré, Aruna Dindane, Emmanuel Eboué, Salomon Kalou, Gervinho. Yaya en sort avec une formation technique poussée et une habitude du travail répété qu’il revendique aujourd’hui dans son discours d’entraîneur.

C’est en Catalogne qu’il gagne sa première Ligue des champions, en 2009, dans des conditions particulières : aligné en défense centrale lors de la finale de Rome à cause des absences, à un poste qu’il n’avait tenu que deux fois pour le club. Suivent huit saisons à Manchester City, trois titres de Premier League et le statut de milieu de terrain le plus impressionnant de sa génération en Angleterre.

Avec les Éléphants, il compte 101 sélections et 19 buts entre 2004 et 2015, trois Coupes du monde disputées et une Coupe d’Afrique des nations remportée en 2015 à Bata, avec le brassard de capitaine. Il a aussi été élu quatre fois de suite Ballon d’Or africain, de 2011 à 2014, série que personne n’a égalée depuis.

La licence UEFA Pro, le vrai déclencheur

Le passage obligé s’est joué en janvier 2025, quand il a annoncé avoir décroché sa licence UEFA Pro, le diplôme le plus élevé de la filière européenne, obtenu par la Fédération anglaise. « J’ai beaucoup appris en obtenant la qualification d’entraîneur et je suis désormais encore plus enthousiaste quant à ce que je peux accomplir en tant qu’entraîneur », écrivait-il alors, en remerciant ses formateurs.

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Alors que les regards étaient tournés vers Abidjan où il était espéré à la tête de la sélection ivoirienne en remplacement d’Emerse Faé, c’est un tout autre poste qu’il défend, celui d’entraîneur d’un club de football européen.

Il faut noter que son frère aîné Kolo Touré, également ancien grand défenseur à Arsenal FC, a ouvert la voie en obtenant la même licence en 2021. Il a ensuite coaché Wigan et Leicester. Les deux anciens capitaines des Éléphants continuent donc de marcher dans les mêmes traces de l’ASEC aux diplômes.

Un staff international autour du coach ivoirien

À Bratislava, Yaya Touré s’appuie sur un encadrement composite. Le Français Serge Costa, 39 ans, originaire de Sarrebourg, travaille la progression du ballon et le contrôle du jeu. Formé au centre de Strasbourg, passé par Courtrai, par Le Havre lors de la montée en Ligue 1 puis par Amiens, il a expliqué à Foot Mercato que leur relation datait des stages de formation UEFA, où l’Ivoirien lui avait promis une place dans son staff s’il devenait entraîneur un jour.

Son résumé du personnage est direct : « Il est obsédé par le jeu. » Costa insiste aussi sur ses ajustements pendant les matchs, sans attendre le vestiaire. L’Irlandais Darren O’Dea, ancien défenseur du Celtic Glasgow, s’occupe du pressing, et le Slovaque Timotej Vajdík des coups de pied arrêtés.

Le Parc des Princes, la vraie mesure

Le match contre le PSG est la marche la plus haute. Le Slovan reste le club le plus titré de Slovaquie et le seul de l’ancienne Tchécoslovaquie à avoir gagné une compétition européenne, la Coupe des coupes 1969 face au FC Barcelone (3-2) à Bâle. Mais son stade Tehelné pole contient 22 500 places et son budget n’a rien de comparable à celui du PSG.

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Le PSG, double tenant du titre, même en difficulté avec deux points pris en trois journées de Ligue 1, reste un adversaire difficile pour la bande à Gnégnéri. Luis Enrique devrait faire tourner largement son effectif pour cette opposition, mais il ne sous-estime pas l’adversaire. La rencontre sera arbitrée par l’Ukrainien Mykola Balakin.

Le résultat de cette soirée ne dira pas grand-chose de la valeur réelle du travail entamé en juin par l’Ivoirien, mais il pourrait continuer d’accroître sa réputation d’entraîneur. Ce qui compte déjà, ce sont les huit matchs de la phase de ligue et la façon dont l’ancien footballeur de 43 ans, sans expérience aux premiers rôles, tiendra son vestiaire sur la durée.