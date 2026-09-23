PSG : Blaise Matuidi encense le Paris SG de Luis Enrique

La suite après cette publicité

Blaise Matuidi a livré son regard sur le PSG de Luis Enrique et sur l’évolution spectaculaire du club depuis son départ. L’ancien milieu parisien a notamment salué le projet actuel, après les deux sacres consécutifs du club en Ligue des champions.

Que pense réellement Blaise Matuidi du PSG actuel ?

Le passage de Blaise Matuidi dans la capitale avait des airs de retrouvailles. Présent mardi 22 septembre à l’occasion de l’événement Novotel The Long Game, l’ancien international français a évoqué ses années parisiennes et observé avec attention la trajectoire prise par son ancien club. Au micro de Onze Mondial, son constat est particulièrement clair.

Lire aussi : PSG : Mika Godts déjà sur la sellette ? Luis Enrique regrette Barcola

À voir

ASSE : Un futur Ballon d’Or chez les Verts ? Cathro y croit

Matuidi mesure le chemin parcouru depuis ses années sous le maillot rouge et bleu, tout en reconnaissant la dimension prise aujourd’hui par l’équipe dirigée par Luis Enrique. « Ce que le club a construit ces dernières années, c’est juste incroyable », a déclaré Blaise Matuidi au média français lors de cet échange à Paris.

Pourquoi cette équipe impressionne-t-elle autant l’ancien Parisien ?

Le témoignage prend encore davantage de relief lorsqu’il est replacé dans l’histoire récente du PSG. Matuidi a connu les premières grandes années du projet QSI, entre 2011 et 2017. Il a donc été aux premières loges lorsque Paris cherchait encore à franchir le dernier obstacle européen, celui qui semblait alors particulièrement coriace.

Depuis, le décor a changé. Le PSG a remporté sa première Ligue des champions en 2025 contre l’Inter Milan, avant de conserver son titre en 2026 face à Arsenal aux tirs au but. Pour Matuidi, cette réussite récompense surtout une construction patiente. Pour Onze Mondial, il assure que « C’est un projet à long terme, qui va continuer de fonctionner parce que les joueurs sont encore jeunes ».

Matuidi aurait-il trouvé sa place dans ce PSG ?

La question lui a forcément été posée. Et la réponse de l’ancien milieu de terrain ne manque pas de malice. Matuidi refuse de se placer au-dessus de l’équipe actuelle, tout en rappelant que sa génération possédait elle aussi de sérieux arguments. « Oui, je me serais régalé aux côtés de Vitinha, mais je me régalais aussi avec Thiago Motta et Marco Verratti ! », a confié l’ancien Parisien. Cette comparaison est intéressante car elle oppose deux époques très différentes.

Lire aussi : PSG : La Direction de l’Arbitrage désavoue l’OM après le Classique

À voir

Mercato PSG : Paris fonce sur Mac Allister pour l’après Fabian Ruiz

D’un côté, Matuidi, Motta et Verratti représentaient un milieu expérimenté, construit autour de personnalités fortes. De l’autre, le PSG actuel s’appuie notamment sur une génération plus jeune, avec Vitinha devenu l’un des rouages essentiels du système de Luis Enrique. L’ancien international français n’en oublie pas pour autant les qualités de ses anciens partenaires.

Que disent les chiffres sur le changement d’échelle du PSG ?

Le contraste est particulièrement frappant sur la scène européenne. Lorsque Matuidi quitte Paris en 2017, le PSG n’a encore jamais atteint la finale de la Ligue des champions. Huit ans plus tard, le club a remporté deux éditions consécutives de la compétition. Il est même devenu seulement le deuxième club de l’ère Champions League à conserver son titre après le Real Madrid. Luis Enrique occupe une place centrale dans cette transformation.

Lire aussi : PSG: L’agent de Lucas Beraldo évoque son changement de poste

Arrivé à Paris en 2023, l’Espagnol a remporté trois Ligues des champions comme entraîneur, dont deux avec le PSG en 2025 et 2026. Il a ainsi rejoint un cercle très fermé de techniciens ayant soulevé trois fois le trophée. La statistique donne une autre dimension aux compliments de Matuidi. Son ancien club n’est plus simplement dans la course aux grands trophées européens, il vient de réussir une performance rarissime.

Jusqu’où cette nouvelle génération peut-elle encore aller ?

C’est finalement toute la singularité du témoignage de Blaise Matuidi. L’ancien milieu parisien ne renie pas son époque. Il la regarde avec affection, presque avec tendresse, mais constate que le PSG a changé de dimension. « Ma génération a beaucoup lutté pour gagner la Ligue des champions. Alors les voir en gagner deux, c’est magnifique ! », a-t-il confié à Onze Mondial. Le contexte actuel donne évidemment du poids à cette observation.

À voir

Mercato OM : L’avenir d’Igor Paixão à Marseille scellé en janvier

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Paris fonce sur Mac Allister pour l’après Fabian Ruiz

PSG : Les mots forts de Campos sur les ambitions de Paris en C1

À voir

ASSE : Saint-Étienne a manqué une belle occasion face à Metz

Le PSG aborde désormais la saison 2026-2027 avec l’étiquette de double tenant du titre européen et vise un troisième sacre consécutif. L’équipe de Luis Enrique devra maintenant tenter de prolonger cette série. Pour Matuidi, une chose semble déjà acquise : le chemin parcouru depuis ses années parisiennes est suffisamment spectaculaire pour provoquer, même chez les anciens, un véritable moment de stupeur.