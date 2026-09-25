Le Toulouse FC vit une trêve internationale à part. Son gardien Guillaume Restes figure dans la première liste de 23 joueurs dévoilée par Zinédine Zidane le 18 septembre, la veille de la première victoire de la saison du TFC contre Le Havre (3-2). L’équipe de France ouvre sa fenêtre ce vendredi 25 septembre à 20h45 en Turquie.

Pourquoi Zidane a-t-il appelé Guillaume Restes ?

Le sélectionneur a retenu trois gardiens : Mike Maignan, Guillaume Restes et Robin Risser. Interrogé sur la présence du Toulousain, il a assumé ce choix, selon les propos rapportés par Orange Sports : « Pourquoi pas Guillaume Restes ? C’est un choix réfléchi, assumé. Il y a trois gardiens, Mike, Guillaume et Robin », a expliqué Zinédine Zidane.

D’après les coulisses racontées par Foot Mercato, le portier de 21 ans passe devant Brice Samba dans la hiérarchie. Il a dépassé les 100 matchs avec Toulouse et a disputé les Jeux olympiques de Paris 2024. Fabien Barthez, nouvel entraîneur des gardiens des Bleus, le connaît bien : il avait été consultant au TFC en 2020-2021.

Les Bleus enchaînent quatre matchs : Turquie-France ce vendredi, France-Belgique le 28 septembre, France-Italie le 2 octobre puis Belgique-France le 5 octobre.

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Comment le TFC a-t-il battu Le Havre ?

Avant de rejoindre Clairefontaine, Restes a fini son mois de septembre sur une victoire. Au Stadium, devant 19 171 spectateurs, le Toulouse FC a battu Le Havre 3-2 samedi 19 septembre, d’après la feuille de match. Casper Tengstedt a marqué deux fois en trois minutes, sur penalty à la 49e puis à la 51e. Il n’était pourtant pas certain de jouer : touché à la cheville le jeudi, il n’a été déclaré apte que quelques heures avant le coup d’envoi, a raconté LesViolets.com.

Josh Maja a réduit l’écart pour Le Havre à la 71e, Thomas Jørgensen a redonné deux buts d’avance à la 79e sur un service de Cristian Cásseres, et Ally Samatta a signé le 3-2 à la 88e. Les Normands ont tiré 18 fois, dont 7 frappes cadrées. Restes a eu du travail jusqu’au bout.

Jens Berthel Askou n’a pas caché sa frustration, selon Maxifoot : « C’est probablement notre match avec le plus grand écart entre le très bon et le moins bon. Après avoir mis les deux premiers buts, on s’est dit qu’on avait le contrôle, mais ils ont répondu », a reconnu l’entraîneur danois du Toulouse FC.

Combien de joueurs du TFC sont en sélection ?

Le Toulouse FC en compte seize, d’après le décompte du Journal Toulousain publié le 23 septembre. Chez les A, Thomas Jørgensen (Danemark), Sigur et Russell-Rowe (Canada), Cristian Cásseres (Venezuela), Tapé (Côte d’Ivoire) et Mchindra (Comores) ont été appelés, les autres évoluant dans les catégories de jeunes. Jørgensen a d’ailleurs honoré sa première sélection avec le Danemark face à la Norvège, en jouant quatre minutes.

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Quel est le prochain match du Toulouse FC ?

Treizième avec 5 points (une victoire, deux nuls, deux défaites), le Toulouse FC reprendra le samedi 10 octobre à 20h45 sur la pelouse de Monaco, leader avec 13 points. L’ASM sera privée de Paris Brunner, suspendu deux matchs ferme par la commission de discipline de la LFP à partir du 29 septembre. Le TFC se rendra ensuite au Mans le vendredi 16 octobre à 20h45, selon la programmation de la LFP.

Les positions de chaque club sont à suivre sur le classement de la Ligue 1, et le dernier revers toulousain avant cette victoire est détaillé dans notre article sur le TFC inefficace.