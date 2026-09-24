Pays‑Bas ‑ Allemagne : Duel de première entre Xavi et Jürgen Klopp

Les Pays‑Bas reçoivent l’Allemagne ce soir à la Johan Cruijff ArenA, pour le compte de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des nations. Un duel déjà décisif entre deux grandes nations européennes qui ont toutes deux vécu un été mouvementé.

Comment Xavi et Klopp sont-ils arrivés à la tête des deux sélections ?

Comme le relate le média AfricaFootUnited, l’Allemagne et les Pays‑Bas sont attendues au tournant après avoir connu un été compliqué. À la suite de leur élimination précoce en seizièmes de finale de la Coupe du monde, les deux sélections ont décidé d’entamer un nouveau cycle. Pour insuffler un nouvel élan, ces deux grandes nations ont décidé de miser sur des figures bien connues du football européen : Jürgen Klopp et Xavi.

Quatre jours après son élimination surprenante face au Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde (1‑1, 3‑4 aux t.a.b.), le manager allemand, Julian Nagelsmann, a pris la décision de démissionner de son poste de sélectionneur. Après diverses rumeurs, la Fédération allemande a acté, fin juillet, la nomination de Jürgen Klopp à la tête de la Mannschaft. Deux ans après son départ de Liverpool, le technicien allemand effectue son grand retour dans le monde du football.

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En Hollande, quelques heures après la défaite frustrante aux tirs au but face au Maroc, l’entraîneur néerlandais, Ronald Koeman, décide de quitter son poste à la surprise générale. Le 12 août dernier, la KNVB (Fédération néerlandaise de football) décide de confier les rênes de la sélection au Catalan Xavi Hernández.

Deux ans après sa fin d’aventure compliquée sur le banc du Barça, l’Espagnol fait lui aussi son grand retour. Pour son baptême du feu, un premier défi de taille attend Xavi. En effet, les Pays‑Bas n’ont plus remporté le moindre match face à l’Allemagne depuis le 6 septembre 2019.

Pays‑Bas, rivalité, Xavi : quels sont les premiers mots de Jürgen Klopp avant ce premier grand rendez-vous ?

Présent en conférence de presse ce mercredi 23 septembre, le sélectionneur allemand s’attend évidemment à une rencontre difficile face à cette talentueuse équipe néerlandaise : « Ce sera un match difficile pour les joueurs car l’adversaire est vraiment bon, avec un talent énorme et d’excellents footballeurs. C’est fou combien de joueurs de haut niveau compte l’équipe nationale néerlandaise. »

Contrairement à Rudi Völler, Jürgen Klopp n’a jamais réellement considéré ce duel comme un véritable derby : « Ça ne veut rien dire pour moi, parce que je n’ai jamais ressenti cette rivalité. Il vaudrait mieux demander à Rudi Völler, en tant que personne qui l’a réellement vécue de première main. Je sais ce que signifie ce match », a‑t‑il souligné avant de se rendre à Amsterdam.

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L’ancien coach de Virgil van Dijk en a profité pour chambrer son homologue du soir, Xavi : « L’entraîneur connaît les joueurs grâce à la télévision. Je connais en fait plus de joueurs néerlandais personnellement que Xavi. Que ce soit un avantage, je ne sais pas, mais c’est un fait. » Pour cette première confrontation, le technicien allemand aura l’embarras du choix. En effet, ce dernier a décidé de sélectionner plus de 44 joueurs pour ce rassemblement. Certains d’entre eux seront sûrement préservés en vue du second match face à la Grèce, dimanche.

Allemagne, Klopp, début : Qu’a déclaré Xavi en conférence de presse ?

Malgré l’opposition relevée, L’ancien tacticien d’Al‑Sadd a hâte d’en découdre face au quadruple champion du monde : « Nous devons jouer notre meilleur football parce que l’Allemagne est une grande équipe. Je ressens cette rivalité. Tout le monde dans notre équipe attend le match avec impatience, et c’est une excellente façon pour nous de commencer ce parcours », a‑t‑il exprimé devant les médias.

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Par ailleurs, Xavi n’a pas manqué de complimenter Jürgen Klopp, qu’il considère comme l’un des « meilleurs entraîneurs au monde de ces dernières années ». Après ces premiers entraînements à la tête des Oranje, Xavi n’a pas manqué de saluer le niveau impressionnant affiché par ses joueurs : « Ils ont la capacité d’accomplir ce que nous leur demandons. Je l’ai clairement vu lors des séances d’entraînement. Ce sont des travailleurs acharnés et ouverts à l’écoute. J’en suis très satisfait. Et j’ai été impressionné par l’aspect physique, entre autres. »

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INFO Mercato : Xavi nommé sélectionneur des Pays-Bas !

Pour cette première soirée de Ligue des nations, cette confrontation entre l’Allemagne et les Pays‑Bas risque de nous réserver son lot de surprises. Pour savoir qui de Jürgen Klopp ou de Xavi sortira vainqueur de ce duel tant attendu, rendez-vous ce soir à 20h45.