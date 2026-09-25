Accueil - Mercato OM - L’OM va toucher le jackpot grâce à son partenariat avec JUL

L’OM et JUL poursuivent leur collaboration pour la saison 2026-2027 avec le retour du logo D’Or et de Platine sur le maillot marseillais. D’après une estimation publiée par Sportune, ce partenariat représenterait environ 800 000 euros de valeur annuelle pour le club phocéen.

OM : Pourquoi le logo de JUL est-il revenu au moment où personne ne l’attendait ?

À Marseille, le feuilleton aura connu quelques rebondissements. Après avoir disparu de la tunique présentée avant le début de la saison, le logo D’Or et de Platine, créé par JUL, a finalement retrouvé sa place sur le maillot de l’OM. Sportune a documenté ce retour, en précisant que le partenariat avait temporairement disparu avant de réapparaître lors de la troisième journée de championnat.

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Le détail n’est pas anodin. Le logo n’occupe plus exactement l’emplacement qu’il avait auparavant. Installé sur la manche depuis la saison 2022-2023, il apparaît désormais dans la partie haute du dos, juste au-dessus du nom des joueurs. Une évolution visuelle qui accompagne la poursuite d’une collaboration désormais installée dans le paysage olympien.

Comment une simple marque peut-elle peser 800 000 euros ?

Le chiffre donne une autre dimension à ce partenariat. Selon les estimations de Sportune, établies à partir d’une modélisation d’Ampere Analysis, le partenariat entre l’OM et le label D’Or et de Platine serait valorisé à environ 800 000 euros pour la saison. Il ne s’agit donc pas d’un simple clin d’œil entre un artiste marseillais et son club de cœur.

À ce niveau de valorisation, le label de JUL se situerait au quatrième rang des partenaires les plus valorisés présents sur la tenue olympienne, derrière Puma, CMA CGM et Sublime Côte d’Ivoire. Attention toutefois : le montant de 800 000 euros constitue une estimation de valeur du sponsoring, et non un montant officiellement communiqué par l’OM ou le label.

Pourquoi cette association résiste-t-elle aux turbulences ?

La longévité du rapprochement entre JUL et l’OM n’est pas le fruit du hasard. Le partenariat avec D’Or et de Platine avait débuté en janvier 2023 et entre désormais dans sa cinquième saison consécutive, avec plusieurs opérations prévues au-delà de la simple présence du logo sur le maillot.

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Cette relation possède surtout une dimension identitaire difficile à reproduire avec un sponsor classique. JUL est profondément associé à Marseille et revendique depuis longtemps son attachement à l’OM. Le club bénéficie ainsi d’une association entre football, musique et culture populaire, tandis que le label profite d’une visibilité directement liée à l’un des symboles sportifs majeurs de la ville.

Que peut réellement rapporter ce partenariat à Marseille ?

Pour le club, les 800 000 euros estimés ne constituent évidemment pas une révolution financière à eux seuls. Mais dans une stratégie commerciale où chaque emplacement du maillot possède une valeur, cette recette potentielle s’ajoute à un portefeuille de partenaires particulièrement important. Elle contribue aussi à entretenir une marque OM qui dépasse largement les frontières du terrain.

Le changement d’emplacement du logo traduit enfin quelque chose de plus subtil. D’Or et de Platine n’est plus sur la manche, désormais occupée par Sublime Côte d’Ivoire, mais conserve une exposition sur la tunique. Pour JUL comme pour l’OM, l’essentiel est donc ailleurs : maintenir une association devenue familière aux supporters tout en lui donnant une nouvelle valeur commerciale.

Et si le véritable jackpot était ailleurs ?

Le véritable intérêt de cet accord ne se mesure peut-être pas uniquement avec une calculatrice. Un partenariat entre l’OM et JUL permet au club de s’appuyer sur une personnalité dont l’univers est intimement lié à Marseille, tout en multipliant les possibilités d’activations communes au cours de la saison.

Sportune indique justement que la collaboration doit se poursuivre à travers différentes opérations. Il faut donc regarder au-delà du seul montant annoncé. 800 000 euros estimés par saison, c’est le chiffre qui attire l’œil.

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Mais la puissance commerciale réside aussi dans la visibilité, l’image et la capacité à créer des opérations autour de deux marques qui parlent directement au public marseillais. À l’OM, JUL n’est donc pas seulement un logo sur un maillot. C’est devenu un morceau de l’identité commerciale et culturelle du club.